سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 9 يوليو 2022.. ثبات الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال بداية التعاملات يوم السبت 9 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 3960 ليرة للشراء و 3995 ليرة للبيع بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة سعر الصرف. من العملات فِيْ سوريا.

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ دمشق فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 3960 ليرة للشراء، وسعر البيع 3995 ليرة للدولار الواحد.

وعَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ حلب مقابل الليرة السورية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع.

يشار إلَّى أن البنوك ومعظم شركات الصرافة بدأت اليوم عطلة عيد الأضحى التي تمتد حتى 14 يوليو 2022.

ارتفاع تكلفة الخبز فِيْ سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز التي يبيعها الباعة الجائلون بعد تطبيق مبيعات البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلَّى 1500 ليرة، فِيْما زادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد تسوية الخبز مع المعتمد وانفصال دمشق عَنّْ ريفها.

أكد مدير “التخطيط والتعاون الدولي” فِيْ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فِيْ 4 يوليو، أن من بين خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي. .

وبسبب ارتفاع أسعار العلف، يباع الكيلو من الخبز الجاف بسعر 600 ليرة سورية، وهُو سعر أعلى من سعر كيلو الخبز الطازج، وهناك طلب كبير عليه فِيْ الأسواق.

تستهلك سوريا 2.5 مليون طن قمح سنويًا، بعضها مؤمن من القمح المحلي، والباقي مستورد من روسيا، بعد أن كانت مكتفِيْة ذاتيًا قبل الأزمة، بإنتاج يصل إلَّى 4 ملايين طن سنويًا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4018 ليرة للشراء، و 4059 ليرة للبيع، مقابل 4034 ليرة للشراء، و 4075 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4743 ليرة للشراء، و 4795 ليرة للبيع، مقابل 4708 ليرة للشراء، و 4760 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 1053 ليرة للشراء، و 1066 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1075 ليرة للشراء، و 1088 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا، خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12874 ليرة للشراء، و 13013 ليرة للبيع.