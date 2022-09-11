سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 11 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الأحد 11 أيلول 2022، فِيْ تعاملات السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 35300 ليرة للشراء و 35350 ليرة للبيع مقابل 35.250 ليرة للشراء و 35300 ليرة للبيع أمس.

وأعلن مصرف لبنان، الجمعة الماضية، أن “حجم التداول على منصة الصيرفة بلغ 42 مليون دولار، بسعر 28200 ليرة للدولار الواحد، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها المصارف ومؤسسات الصرافة فِيْ. المنصة. “

فِيْ أعقاب الأزمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي يصنفها ضمن الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وأكثر من 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. خط.

يوم الجمعة الماضي أيضا، قال الوسيط الأمريكي فِيْ محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان إن المفاوضات حققت “تقدما جيدا للغاية”، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلَّى اتفاق نهائي.

يشارك البلدان فِيْ مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة لترسيم حدود بحرية مشتركة، والتي من شأنها أن تساعد فِيْ تحديد كل جانب من جوانب موارد النفط والغاز وتمهِيْد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

وصل عاموس هُوشستين إلَّى لبنان لإلقاء نظرة خاطفة على كبار المسؤولين، بما فِيْ ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ونائبه، بالإضافة إلَّى مسؤولين أمنيين.

وقال بعد لقائه الرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ومدير عام الامن العام عباس ابراهِيْم “اعتقد اننا نحقق تقدما جيدا جدا”.

لكنه قال فِيْ وقت لاحق، قبل مغادرته مطار بيروت، “أنا متفائل للغاية، لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.

وكانت آخر زيارة قام بها هُوشستين إلَّى بيروت فِيْ أواخر تموز / يوليو لعقد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين. وقال بعد تلك الزيارة “أتطلع إلَّى العودة إلَّى المنطقة لإجراء الترتيبات النهائية”.

فِيْ ذلك الوقت، قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن الحكومة ستقدم اقتراحا إسرائيليا جديدا “يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز فِيْ المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.

كَمْا أوضح مسؤول لبناني فِيْ ذلك الوقت أن الاقتراح سيسمح للبنان بالحفر فِيْ منطقة قانا بأكَمْلها، وهِيْ منطقة يمكن أن تحتوي على هِيْدروكربونات وتتجاوز الخط 23.

الخط 23 هُو الخط البحري الذي حدده لبنان فِيْ البداية خلال المفاوضات لتمثيل حدوده، قبل زيادة مطالبه إلَّى خط أبعد جنوبا.

تمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلاً من إسرائيل.