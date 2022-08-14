سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 14 أغسطس 2022.. الليرة تواصل التراجع

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأحد 14 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء 31.700 ليرة للشراء و 31750 ليرة للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس، سعرًا تراوح بين 31300 و 31400 ليرة للدولار الواحد.

فِيْ الأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فِيْ لبنان نجيب ميقاتي إن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة تزويد شركة كهرباء لبنان بزيت الوقود الثقيل لمدة عام آخر، ما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية.

وقال ميقاتي إنه قدم الطلب إلَّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وافق على التمديد بنفس شروط الاتفاقية الحالية الموقعة العام الماضي.

فِيْ تموز / يوليو 2022، عرض العراق على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

وكان الهدف من الصفقة تخفِيْف النقص الحاد فِيْ الكهرباء فِيْ لبنان، الذي وصل إلَّى نقطة الأزمة الصيف الماضي عَنّْدما عجزت الحكومة عَنّْ دعم واردات الوقود.

بعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير. ثم أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى ارتفاع الأسعار العالمية هذا العام.

مع عدم قدرة الحكومة على توفِيْر الوقود لمحطات الطاقة العامة، فإن معظم المنازل فِيْ البلاد بدون كهرباء تقدمها الدولة لنحو 22 ساعة فِيْ اليوم.

أخذ الرهائن فِيْ أحد البنوك

وفِيْ الأسبوع الماضي أيضًا، احتجز لبناني 6 أشخاص رهائن تحت تهديد السلاح داخل بنك تجاري فِيْ بيروت لنحو ست ساعات قبل مغادرته البنك فِيْ المساء.

قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيواصل السماح للمصارف بشراء الدولار من دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية آب / أغسطس الجاري.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير الماضي، وأدى فِيْ البداية إلَّى زيادة قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، صعودًا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألفًا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلَّى نحو 30 ألف ليرة للدولار فِيْ السوق الموازية فِيْ يوليو (تموز) الماضي.

يمر لبنان الآن بالسنة الثالثة من الانهِيْار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة فقراء، وهُو ما يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون أحد أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية فِيْ العصر الحديث.

واتهم البنك الدولي، فِيْ تقرير حديث له، السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ المنهار فِيْ البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

أدى الانهِيْار إلَّى تجميد مدخرات المودعين فِيْ النظام المصرفِيْ المشلول ودفع العملة المحلية إلَّى خسارة أكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.