سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 18 سبتمبر 2022.. صعود الليرة

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الأحد 18 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 38.100 ألف ليرة للشراء و 38.200 ألف ليرة للبيع، مقابل 38.150 ألف ليرة للشراء و 38.200 ألف ليرة للبيع، بحسب صحيفة “ لارات ”. منصة لمراقبة سعر الدولار فِيْ لبنان. لحظيا.

أفاد مصرف لبنان المركزي، أمس، أن حجم التداول على منصة “صيرفة”، أول من أمس الجمعة، بلغ 57 مليون دولار، بمعدل 29600 ليرة للدولار الواحد، بحسب معدلات صرف العمليات المنفذة. من قبل البنوك ومؤسسات الصرف على المنصة.

سلاح بديل لأجهزة الصراف الآلي

تتعرض البنوك اللبنانية لعمليات توغل مسلحة واحتجاز رهائن، حيث يحتاج المودعون إلَّى استرداد مدخراتهم المجمدة فِيْ الجهاز المصرفِيْ.

منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الوصول إلَّى مدخراتهم منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما ترك العديد من السكان غير قادرين على سداد احتياجاتهم الأساسية.

لم يتم تقنين ضوابط رأس المال، لكن المحاكَمْ كانت بطيئة فِيْ إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم من خلال رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عَنّْ طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين فِيْ “الاعتداءات اللفظية والجسدية” على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

ألقي القبض على رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم أحد البنوك فِيْ بيروت لسحب أموال لوالده المريض، لكن أطلق سراحه دون تهمة بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.