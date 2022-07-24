سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 24 23 يوليو 2022.. ارتفاع الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات الصباحية المبكرة ليوم الأحد 24 تموز (يوليو) 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار فِيْ لبنان .. توقعات بالانخفاض فِيْ آب

يأتي تراجع الدولار فِيْ وقت تتوقع فِيْه مصادر مصرفِيْة تراجع الدولار فِيْ السوق الموازية (السوداء) بشكل ملحوظ من بداية أغسطس حتى منتصف أغسطس المقبل، أي فِيْ فترة الذروة لوصول السياح والمغتربين إلَّى لبنان.

وأكدت المصادر أن المصدر الأكبر لهذه الدولارات هم الوافدون والسائحون الذين بلغ عددهم ما بين 20 و 22 ألفًا يوميًا هذا الشهر، وهذا الحجم يكفِيْ لتمويل سوق الدولار.

وبحسب تلك المصادر، فإن أعداد الوافدين والسائحين ستزداد فِيْ أغسطس المقبل، ومعه سيزداد تدفق الدولار، الأمر الذي سيؤدي إلَّى انخفاض سعره للعودة إلَّى معدلاته الحالية فِيْ منتصف سبتمبر وبداية سبتمبر. موسم الخريف، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الأحد، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 29500 و 29550 ليرة للدولار.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس السبت، مسجلا ما بين 29580 و 29630 ليرة للدولار.

خطة لرفع الدعم عَنّْ الخبز

قال وزير الاقتصاد اللبناني فِيْ حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إن 75٪ من المنتظرين هم من النازحين السوريين، بينما يذهب 400 ألف كيس خبز يوميا إلَّى هؤلاء النازحين، الذين يستفِيْدون من 7 ملايين دولار دعما شهريا من الاحتياطي الإلزامي للخبز. .

وتابع، خلال السنوات الماضية، تم دعم 600 ألف طن دقيق سنويًا، بمبلغ يتراوح بين 20 و 22 مليون دولار شهريًا، لكن مع قيام الوزير سلام مؤخرًا بتقليص الدعم على الدقيق المخصص لصناعة الخبز فقط، المبلغ الشهري المخصص إلَّى دعم الخبز انخفض إلَّى حوالي 17 مليون دولار.

ويعتبر سلام أن “سياسة الدعم القديمة التي اعتمدتها الحكومة السابقة كانت غير سليمة وتم تنفِيْذها بطريقة عشوائية وفِيْ ظل غياب الشفافِيْة. فِيْ النهاية، يتحول الدعم فِيْ غياب الرقابة وفِيْ ظل التهريب والحدود الخارجة عَنّْ السيطرة إلَّى سرقة واستنزاف لاحتياطيات مصرف لبنان “.

وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلَّى أن السياسة الجديدة التي يتبناها “ستؤدي إلَّى الرفع التدريجي للدعم عَنّْ الخبز، على أن يصاحب ذلك دعم مباشر للفئات الأشد فقراً من خلال بطاقات تمويل تمكنهم من الاستفادة من مبالغ محددة من الخبز”. مال.”