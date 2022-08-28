سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 28 أغسطس 2022.. قفزة إضافِيْة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الأحد 28 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 32،500 – 32،600 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب منصة “lebanon24” لمراقبة تحركات سعر الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية على مدار الساعة. .

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس السبت، مسجلاً سعراً يتراوح بين 32350 – 32450 ليرة لبنانية لكل دولار.

أزمة البنزين فِيْ لبنان

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة “رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تقوم بتوصيل الوقود للمحطات ونطالب بإصدار جدول التسعير مبكرا”.

وأضاف أبو شقرة فِيْ تصريحات صحفِيْة، “لن نسكت، وهناك وجع فِيْ المحطات والموزعين، وفِيْ الوقت الحالي لا توجد أزمة بنزين، ولكن يوجد نقص، ونعمل على حل المشكلة، ووزارة الطاقة يجب أن تتدخل للعلاج ونحن جميعا فِيْ خندق واحد “بحسب” إم تي فِيْ “. .

توصل صندوق النقد الدولي إلَّى اتفاق مبدئي مع لبنان بشأن خطة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

فِيْ بيان صحفِيْ، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلَّى اتفاق على مستوى الموظفِيْن بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهِيْل فترة تمويل مدتها أربع سنوات.

وبحسب البيان، صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلَّى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكَمْة والشفافِيْة، وإزالة العقبات أمام نمو الوظائف، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

يعيش لبنان أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية للعام الثالث على التوالي، ويستمر سعر صرف الليرة اللبنانية فِيْ الانهِيْار ومعه انهِيْار القوة الشرائية للشعب اللبناني وبالتالي معدل الفقر و يزداد الفقر المدقع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلَّى تراجع الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين كالكهرباء والمياه، مصحوبًا بارتفاع أسعار المحروقات. واسعار جميع البضائع.

يشار إلَّى أن أموال اللبنانيين محتجزة فِيْ البنوك ورواتبهم فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها، لكن الجانب المشرق أن قطاع السياحة فِيْ لبنان شهد نوعاً من الازدهار بعد نحو 1.5 مليون زائر من المغتربين والمغتربين. جاء السياح، ومعظمهم من العراق ومصر والأردن، إلَّى لبنان. المساهمة فِيْ جلب نحو أربعة مليارات دولار من العملة الصعبة إلَّى لبنان.

للخروج من هذه الأزمات، أعدت الحكومة اللبنانية خطة إنعاش تشمل العديد من الإصلاحات، مثل الإجراءات المسبقة التي فرضها صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق بينها وبين الدولة، ومن أهم هذه الإجراءات قانون مراقبة رأس المال، وتعديل قانون السرية المصرفِيْة الذي أقره البرلمان مؤخراً، وإعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ، وإقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف.