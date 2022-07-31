سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأحد 31 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

انخفض سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 31 تموز / يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وانخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السوق السوداء إلَّى 30،050 جنيه للشراء و 30،100 جنيه للبيع، مقابل 30،150 جنيه للشراء و 30،200 جنيه للبيع أمس.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، إنه لن يدعو إلَّى جلسة لانتخاب رئيس جديد حتى يصادق مجلس النواب على إصلاحات هِيْ شروط مسبقة لبرنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هُو السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافِيْ من الانهِيْار المالي الذي أغرق البلاد فِيْ أزمتها الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

تنتهِيْ ولاية الرئيس ميشال عون البالغة ست سنوات فِيْ 31 أكتوبر / تشرين الأول، وقد أعرب كبار السياسيين عَنّْ قلقهم بشأن عدم العثور على خليفة، محذرين من مأزق مؤسسي أكبر بالنظر إلَّى غياب حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو / أيار.

وقال بري خلال لقاء مع صحفِيْين فِيْ مقر إقامته ببيروت، فِيْ تصريحات أكدها مكتبه لرويترز، إنه لن يطلب جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البرلمان يجب أن يعمل على تمرير قوانين الإصلاح فِيْ أغسطس، مشيرًا إلَّى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.

وفِيْ يوم الخميس الماضي، قال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية أغسطس.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير، وأدى فِيْ البداية إلَّى رفع قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، ارتفاعا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألف جنيه، وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين.

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين فِيْ ظل الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعم إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وتفاقمت المشكلة منذ اندلاع “حرب أوكرانيا” التي عطلت إمدادات القمح من مورد الحبوب الرئيسي للبنان.