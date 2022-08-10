سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 10 أغسطس 2022.. تراجع الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأربعاء 10 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ السوق السوداء سعراً يتراوح بين 31050 و 31100 جنيه للدولار.

وسجل سعر صرف الدولار، ظهر أمس، سعرا تراوحت بين 31 ألفا و 31 ألفا و 50 ليرة للدولار.

أعلن مصرف لبنان، الثلاثاء، أن حجم التداول على منصة الصيرفة بلغ 23 مليون دولار، بسعر 26100 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيواصل السماح للمصارف بشراء الدولار من دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية آب / أغسطس الجاري.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير الماضي، وأدى فِيْ البداية إلَّى زيادة قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، صعودًا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألفًا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلَّى نحو 30 ألف ليرة للدولار فِيْ السوق الموازية فِيْ يوليو (تموز) الماضي.

يمر لبنان الآن بالسنة الثالثة من الانهِيْار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة فقراء، وهُو ما يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون أحد أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية فِيْ العصر الحديث.

يريد صندوق النقد الدولي من لبنان الموافقة على خطة إعادة هِيْكلة مصرفِيْة كواحدة من قائمة الشروط المسبقة للمضي قدماً فِيْ مسودة اتفاقية تمويل.

واتهم البنك الدولي، فِيْ تقرير حديث له، السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ المنهار فِيْ البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

أدى الانهِيْار إلَّى تجميد مدخرات المودعين فِيْ النظام المصرفِيْ المشلول ودفع العملة المحلية إلَّى خسارة أكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.