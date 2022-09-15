سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. الليرة فِيْ سقوط حر

قفز سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 15 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 37.800 ألف ليرة للشراء و 37.900 ألف ليرة لألف ليرة للبيع مقابل 36600 ألف ليرة للشراء و 36700 ألف ليرة للبيع أمس. بحسب المنصة “الأمينية” لمراقبة سعر الدولار فِيْ لبنان فِيْ الوقت الراهن.

فِيْ بعض المناطق، يتم تداول الدولار فِيْ لبنان بسعر يتراوح بين 37500 – 37600 ليرة لبنانية لكل دولار.

3 عوامل لارتفاع سعر الدولار فِيْ لبنان

السبب الأول الإلغاء التام لدعم المحروقات

تخلى مصرف لبنان عَنّْ تدخله لدعم سوق المحروقات، حفاظا على ما تبقى من عملاتها الأجنبية، خاصة أن سوريا رفعت قبل نحو شهر سعر المحروقات استعدادا لموسم الشتاء. لبنان يوقف الدعم نهائيا وبأسرع مما كان متوقعا، واليوم يتم شراء المحروقات فِيْ لبنان بالدولار ومن السوق الموازية.

أصدرت المديرية العامة للنفط فِيْ وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات. وزاد سعر عبوتين بنزين 95 أوكتان بمقدار 20 ألف ليرة، و 98 زهرة أوكتان 21 ألف ليرة، وارتفع سعر قارورة غاز 10 آلاف ليرة، وارتفع سعر عبوة ديزل 22 ألف ليرة.

أسعار الوقود فِيْ لبنان هِيْ كَمْا يلي

علبة غاز 95 أوكتان 666 ألف جنيه

غاز 98 أوكتان يمكن أن 682.000 ليرة

خزان الوقود 822 ألف ليرة

قنينة غاز 364 ألف ليرة

السبب الثاني ضرورة الاستيراد استعدادا لفصل الشتاء

بداية الموسم الجديد، وهناك حاجة لاستيراد العملات الأجنبية استعدادًا لموسم الشتاء المقبل، مع العلم أن الواردات انخفضت كثيرًا إلَّى لبنان، لكنها ما زالت تستهلك الجزء الأكبر من هذه العملات.

السبب الثالث تقليص عمليات منصة الصرف

عمليات منصة التبادل التي كانت توفر الدولارات بسعر متوسط ​​للبنوك التي تعيد ضخ دولارات جديدة لعملائها دون إعلان رسمي، مما يشير إلَّى أن ما يحدث فِيْ السوق ربما يكون قد تم التخطيط له، وبالتالي تسببت هذه البيانات ارتفع سعر الصرف وأغلب اللبنانيين مضاربين فاستجابوا للصعود وبدأوا بالضغط على الدولار.