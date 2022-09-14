سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. قفزة قياسية

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، 14 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل قياسي تجاوز ألف ليرة كاملة.

ارتفع سعر الدولار إلَّى 36.600 ألف جنيه للشراء و 36.700 ألف جنيه للدولار، مقابل 35.650 ألف جنيه للشراء و 35.700 ألف جنيه للبيع، أمس، بحسب منصة “lirarate” لرصد سعر الدولار فِيْ. لبنان فِيْ الوقت الحقيقي.

قدمت السلطات الاقتصادية ونقابة التجار فِيْ بيروت، أمس، خطة مالية جديدة إلَّى الرئيس ميشال عون بهدف إعادة نحو 74٪ من أموال المودعين على مراحل، مع تحمل الدولة جزءًا من الخسائر.

وأشار عون فِيْ تصريح لرئاسة الجمهُورية إلَّى “دعمه للجهُود والحلول المنطقية” لمواجهة الأزمة الحالية، لافتاً إلَّى أنه دعا إلَّى تدقيق مالي جنائي لـ “البحث عَنّْ الحَقيْقَة”.

وستساهم الدولة فِيْ إعادة جزء من الأموال عبر شركة قابضة، بحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.

وأضاف “إذا سارت الأمور حسب الخطة، يمكن للمودع اللبناني أن يسترد 74٪ من أمواله”.

ويشير رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، إلَّى أنه بموجب الخطة “ستخرج الدولة من عملية إعادة الهِيْكلة بنسبة دين إلَّى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 50٪”، مما سيسمح لها بالعودة فِيْ المستقبل. إلَّى الأسواق المالية الدولية المتعددة الأطراف لتحفِيْز اقتصادها.

وأضاف أوسيران أنه بموجب الخطة “لا يحق للمواطنين تملك أسهم فِيْ شركات الدولة لأنه لا يحق لهم تملكها”، موضحا أن هذه النقطة ما زالت “محل نقاش بين المعَنّْيين”، خاصة فِيْ ضوء رفض صندوق النقد الدولي استخدام ممتلكات الدولة لإعادة الأموال إلَّى المودعين.

بالنسبة للبنوك، بعد إعادة الرسملة، يمكن تحويل جزء من الودائع إلَّى أسهم أو يمكن للمودع الكبير الاحتفاظ بسندات فِيْ البنوك.

ويقدر عدد الودائع الدولارية حاليا فِيْ البنوك، بعد اقتطاع مبلغ القروض للقطاع الخاص، بنحو 84 مليار دولار، بحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.