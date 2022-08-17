سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 17 أغسطس 2022.. انهِيْار الليرة

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان على مكاسبه مقابل الجنيه فِيْ تعاملات صباح الأربعاء 17 آب 2022 فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر الدولار صباح اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء سعرا يتراوح بين 32 ألف و 32100 ليرة للدولار فِيْ السوق السوداء.

يأتي ذلك فِيْ وقت تزايد الطلب على الدولار من قبل محطات الوقود والموزعين بعد قرار مصرف لبنان تسعير 30٪ من البنزين حسب سعر السوق غير الرسمي و 70٪ حسب سعر منصة الصرف.

يؤدي ارتفاع السعر على منصة الصرف وفِيْ السوق إلَّى زيادة أسعار الوقود والسلع التي أصبح تسعيرها مرنًا بشكل يومي وفقًا لسعر الصرف والسعر العالمي للسلع والبضائع.

ارتفاع كبير فِيْ سعر الدولار

شهد سعر الدولار مؤخرا ارتفاعا كبيرا فِيْ السوق الموازية حيث تجاوز عتبة 32 ألف ليرة لبنانية.

قال أحد الصرافِيْن فِيْ السوق إنه لا يوجد شيء معروف عَنّْ السعر، فِيْما يبدو أن التداول يتزايد من خلال مجموعات معَنّْية ببيع وشراء الدولار.

وأضاف بالنسبة لكثير من الصيارفة، اعتماد العديد من الجهات، مثل التجار وأصحاب المحطات، على شراء الدولارات من السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى حتماً إلَّى زيادة الطلب على العملة الخضراء وبالتالي تدريجياً ارتفاع سعره.

بلغ حجم التداول على منصة الصرف اليوم 38 مليون دولار، بمعدل 26300 ليرة لكل دولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، بزيادة قدرها 100 لبناني. جنيه فوق متوسط ​​سعر الصرف نهاية تعاملات الأسبوع الماضي والبالغ 26.200 جنيه. لكل دولار.

يمر لبنان الآن بالسنة الثالثة من الانهِيْار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة فقراء، وهُو ما يقول البنك الدولي إنه متعمد وربما يكون أحد أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية فِيْ العصر الحديث.

واتهم البنك الدولي، فِيْ تقرير حديث له، السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ المنهار فِيْ البلاد مقدسة، معتبرًا أن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

أدى الانهِيْار إلَّى تجميد مدخرات المودعين فِيْ النظام المصرفِيْ المشلول ودفع العملة المحلية إلَّى خسارة أكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.

وقال البنك الدولي فِيْ التقرير “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. فِيْ الواقع، إساءة استخدام المصطلح من قبل السياسيين أمر قاسي”.

أقرضت البنوك اللبنانية إلَّى حد كبير الدولة التي تراكَمْت عليها ديون ضخمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. ذكر تقرير البنك الدولي أن “نسبة كبيرة” من مدخرات الناس “قد أسيء استخدامها وأسيء استخدامها خلال الثلاثين سنة الماضية”.

ووضعت الحكومة السابقة خطة للتعامل مع الخسائر فِيْ 2022، لكنها نسفت بفعل نفوذ الفصائل الطائفِيْة التي لها الكلمة الفصل فِيْ بيروت واعتراضات القطاع المصرفِيْ والبنك المركزي.

كَمْا واجهت خطة جديدة تمت الموافقة عليها فِيْ مايو اعتراضات.

يريد صندوق النقد الدولي من لبنان الموافقة على خطة إعادة هِيْكلة مصرفِيْة كواحدة من قائمة الشروط المسبقة للمضي قدماً فِيْ مسودة اتفاقية تمويل.