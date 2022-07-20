سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 20 يوليو 2022.. إضراب مرتقب

انخفض سعر الدولار فِيْ لبنان بشكل طفِيْف اليوم مقابل الجنيه، فِيْ تعاملات الأربعاء 20 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 29650 و 29750 ليرة للدولار.

أفاد بيان صادر عَنّْ نقابة موظفِيْ مصرف لبنان بأنهم سيضربون عَنّْ العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء، بسبب مداهمة القاضية غادة عون لمقر البنك فِيْ بيروت، على صلة بتحقيق مع محافظ البنك. رياض سلامة.

وطالب البيان الجهات الحكومية والقضائية بالتدخل لوقف تصرفات القاضي عون التي وصفها بأنها غير لائقة وتخالف كل المبادئ القانونية حتى لا تعلن إضرابًا مفتوحًا.

داهمت قوة من أمن الدولة اللبنانية البنك المركزي فِيْ محاولة لاعتقال المحافظ رياض سلامة.

توجهت قوة من أمن الدولة إلَّى مصرف لبنان لتنفِيْذ مداهمة بحثا عَنّْ المحافظ رياض سلامة، بعد ورود معلومات عَنّْ تواجده داخل البنك، تنفِيْذا لأمر الإحضار الصادر بحقه، بدعوى التزوير والتلاعب بالمال العام. ومع ذلك، لم تدخل حرم البنك حتى الآن لأنها لم تحصل على إذن قضائي.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن ة مالية لمصرف لبنان المركزي قال رياض سلامة محافظ البنك إنها برأته من مزاعم فساد تستند فقط إلَّى معلومات قدمها و “لا تشكل تدقيقا”.

حددت شركة سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق، فِيْ خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022، موجه إلَّى مروان عيسى خوري، محامي السلامة، شروط التدقيق المالي.

يخضع سلامة للتحقيق فِيْ لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشبهة اختلاس وغسيل أموال. يعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس حوالي 330 مليون دولار من أموال البنك بين عامي 2002 و 2015 من خلال عقد وقعه مع شركة فوري أسوشيتس، وهِيْ شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجاء سلامة.

الدولار “الصرف”

أعلن مصرف لبنان فِيْ بيان له، الاثنين، أن حجم التداول على منصة “الصرف” بلغ 42 مليون دولار، بسعر 25600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك والدولار. مؤسسات الصرف على المنصة.

يتوقع لبنان ما بين 3 إلَّى 4 مليارات دولار من عائدات السياحة مع بدء تدفق السياح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا المبلغ يعادل قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزعاً على أقساط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. 46 شهرًا.