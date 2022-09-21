سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. تراجع كبير

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، 21 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 37 ألف ليرة للشراء و 37400 ليرة للبيع، مقابل 39 ألف ليرة للشراء و 39100 ليرة للبيع، أمس.

ويوم الجمعة الماضي، علق مجلس النواب اللبناني المناقشات حول موازنة 2022 بعد أن تسبب انسحاب النواب فِيْ فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلَّى مزيد من التأخير فِيْ جهُود استكَمْال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفِيْف الوضع الاقتصادي. الأزمة التي تمر بها البلاد.

وغادر مجموعة من النواب بينهم نواب تم التصويت لهم فِيْ الانتخابات الأخيرة بعد تبنيهم برامج إصلاحية، ومجموعة من النواب المسيحيين وغيرهم، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضى.

وقالت حليمة الققور النائبة للمرة الأولى لرويترز إن المناقشات كانت غير دستورية وفوضوية مضيفة أن نواب آخرين يطالبون بتغيير البنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلَّى يوم الاثنين 26 سبتمبر بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين إلَّى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يعاني لبنان من انهِيْار اقتصادي منذ عام 2022، دفع أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلَّى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.

دعا اتفاق على مستوى الخبراء فِيْ نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلَّى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية “بسعر صرف موحد”.

لا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية – وهِيْ مصدر رئيسي لإيرادات الدولة – عَنّْد سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.

وكان النواب قد ناقشوا فِيْ وقت سابق إعادة احتسابه بين 12 و 14 ألف جنيه للدولار، رغم أن سعر السوق بلغ اليوم الجمعة 38 ألف جنيه.

قال وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز إنه يشعر بقلق عميق من أن الميزانية لن ترضي صندوق النقد الدولي الذي لم يستجب اليوم لطلبات رويترز للتعليق.

لم يحرز لبنان سوى تقدم طفِيْف فِيْ تلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات الكتل السياسية والمصارف التجارية وجماعات الضغط الخاصة القوية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس فِيْ إفادة صحفِيْة يوم الخميس “هناك تقدم بطيء فِيْ تنفِيْذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها ضرورية للمضي قدما فِيْ برنامج (القرض)”، مضيفا أن بعثة من الخبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل. لمناقشة “تسريع” الإصلاحات المطلوبة.