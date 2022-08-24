سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 24 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأربعاء 24 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 34 ألفا و 34 ألفا و 50 ليرة للدولار. بحسب منصة “lebanon24”، لرصد تحركات سعر الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية على مدار الساعة.

فِيْ أعقاب الأزمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي يصنفها ضمن الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وأكثر من 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. خط.

تضاءلت قدرة البنك المركزي على دعم استيراد السلع الحيوية، بما فِيْ ذلك القمح والوقود والأدوية.

وبلغ معدل التضخم السنوي لعام 2022 154.8 بالمئة، بحسب إدارة الإحصاء المركزية فِيْ الحكومة اللبنانية.

تضاءلت قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات بسبب قلة التمويل وانخفاض حضور الموظفِيْن الذين يتقاضون رواتب ضئيلة.

أعلن الصليب الأحمر اللبناني مرتين منذ نهاية الشهر الماضي أن رقم الطوارئ المجاني الخاص به قد تعطل بسبب انقطاع مركز شركة أوجيرو، المزود الرسمي للاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت فِيْ لبنان.

انخفض متوسط ​​الراتب الشهري للموظف العام من حوالي 1000 دولار إلَّى 50 دولارًا بالكاد، مع استمرار هذا الاتجاه التنازلي، حيث تفقد الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها يومًا بعد يوم.

سجل لبنان معدل تضخم فِيْ أسعار المستهلكين بلغ 50٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب دائرة الإحصاء المركزية بمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عَنّْ دائرة الاحصاء فقد سجل شهر تموز (يوليو) زيادة فِيْ الاسعار بلغت 168.45٪ على اساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم فِيْ لبنان فِيْ تموز (يوليو) 7.42٪ مقارنة بشهر حزيران (يونيو).