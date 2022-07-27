سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 27 يوليو 2022.. قرب 30 ألف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان مقابل الجنيه خلال تعاملات صباح الأربعاء 27 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح اليوم الأربعاء، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين “29900 و 29950 ليرة للدولار”.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس، مسجلاً ما بين 29700 و 29750 جنيهاً للدولار.

أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، تعديلات طال انتظارها على قانون السرية المصرفِيْة، بحسب شاهد من رويترز، فِيْ أول استكَمْال لقائمة الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

وقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقًا على مستوى الخبراء فِيْ أبريل / نيسان بشأن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفِيْف الأزمة الاقتصادية فِيْ البلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل الإصلاحات المالية بما فِيْ ذلك استراتيجية إعادة هِيْكلة البنك، وضوابط رأس المال، وميزانية 2022، وقانون السرية المصرفِيْة المعدل.

قانون السرية المصرفِيْة، الذي تمت قراءته بصوت عالٍ فِيْ أول جلسة عامة للبرلمان منذ الانتخابات فِيْ مايو، لا يرفع بشكل عام السرية المصرفِيْة.

كان مشروع القانون الأصلي سيسمح برفع السرية المصرفِيْة للتحقيق فِيْ “جميع الجرائم المالية”، لكن البرلمان صوّت على حذف هذه العبارة، مما يحد من نطاق القانون.

قال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي، مهندس خارطة الطريق للتعافِيْ المالي فِيْ لبنان، إنه “لا يوافق” على نسخة القانون التي تم تمريرها.

وقال الشامي لرويترز إنه سيرسل القانون إلَّى صندوق النقد الدولي لتأكيد ما إذا كان يتماشى مع توقعاتهم.

دعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلَّى قانون جديد “يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ويزيل المعوقات أمام إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ الفعال والرقابة والإدارة الضريبية، وكشف الجرائم المالية والتحقيق فِيْها. واسترداد الأصول “.

أسعار المحروقات فِيْ لبنان

وقال ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرة، إن “وزارة الطاقة والمياه ستصدر جدولاً جديداً لجميع أسعار المحروقات”، بحسب “لبنان 24”.

وأشار أبو شقرة إلَّى أن الجدول سيشهد انخفاضا فِيْ أسعار البنزين والديزل، مبينا أن هذا الأمر قد يشهد باستمرار إذا لم نشهد أي ارتفاع جديد فِيْ أسعار النفط العالمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحطات ستشهد اكتظاظا حيث تشهد الأفران حاليا، قال أبو شقرة البنزين متوفر ولا داعي للقلق، والشركات تقوم بتوصيل الوقود للمحطات بشكل عادي وكالعادة، ونحن نتصل على المواطنين عدم الذعر على الإطلاق.