سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 29 يونيو 2022.. مكاسب الليرة

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، فِيْ بداية تداولات اليوم الأربعاء، 29 حزيران 2022، فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) لليوم الثاني.

تداول الدولار فِيْ السوق السوداء اللبنانية بسعر يتراوح بين 28350 و 28450 ليرة للدولار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتزامن ذلك مع توتر فِيْ القطاع المصرفِيْ اللبناني، مع بدء إضراب موظفِيْ المصرف المركزي احتجاجًا على طريقة عمل موظفِيْن سابقين تابعين لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة.

علق مصرف الموارد عضويته فِيْ جمعية مصارف لبنان، الجمعة، بسبب قرارات “تضر بالقطاع المصرفِيْ”، بعد أيام من انتقاد الجمعية لمشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع لبنان، فِيْ رسالة إلَّى العديد من البنوك الأعضاء. لم تكن على علم.

وقال بنك الموارد فِيْ بيان إن تحركه جاء بناء على “قرارات غير ملائمة متكررة من قبل جمعية مصارف لبنان”، وآخرها رسالة مؤرخة 21 حزيران / يونيو من مستشار الجمعية، ديزاين بوندرس، إلَّى إرنستو راميريز، رئيس من بعثة لبنان فِيْ صندوق النقد الدولي، وصفت شروط اتفاقية صندوق النقد الدولي مع لبنان بأنها “غير شرعية” و “غير دستورية”.

فِيْ أبريل، أبرمت الحكومة مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافِيْ من الانهِيْار المالي الذي أدى إلَّى خسارة عملتها بأكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.

قالت جمعية مصارف لبنان إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليه فِيْ أبريل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وترى أن الاتفاق مع الصندوق يمثل أحد السبل الرئيسية للخروج من الأزمة المالية فِيْ البلاد.

فِيْ غضون ذلك، قالت جمعية البنوك إن خسائر القطاع المالي المقدرة بنحو 70 مليار دولار يجب أن توزع بطريقة لا تقتصر على البنوك والمودعين فقط.

قال حاكَمْ مصرف لبنان، رياض سلامة، إن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي انخفض بمقدار 2.2 مليار دولار فِيْ عام 2022 إلَّى نحو 11 مليار دولار، وهُو ما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاث سنوات.

احتفل سلامة بكونه ساحرًا ماليًا، وكان فِيْ موقف دفاعي منذ عام 2022، عَنّْدما انزلق لبنان فِيْ انهِيْار اقتصادي كلف العملة أكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.

كان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي عَنّْدما بدأت الأزمة، لكن سلامة قال إن المبلغ يمثل الآن ثلث ذلك.

وقال سلامة “مصرف لبنان تراجع منذ نهاية العام حتى الآن، صافِيْ ملياري و 200 مليون دولار .. ولا يزال لدينا أكثر من 11 مليار دولار يمكننا استخدامها”.