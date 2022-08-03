سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 3 أغسطس 2022.. الليرة تغرق

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأربعاء 3 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السوق السوداء ليتراوح بين 30450 و 30500 جنيه للدولار فِيْ السوق السوداء.

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين على ضوء الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعوم من الدولة إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية، مساء أمس، مسجلاً ما بين 30 ألفاً و 3050 ليرة للدولار الواحد.

قال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات من دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية أغسطس.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات من خلال الخدمات المصرفِيْة فِيْ يناير، وأدى فِيْ البداية إلَّى ارتفاع قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، ارتفاعا من أدنى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 34 ألف جنيه.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلَّى نحو 30 ألف ليرة للدولار فِيْ السوق الموازية فِيْ يوليو تموز.

وقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقية على مستوى الخبراء فِيْ أبريل / نيسان بشأن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفِيْف الأزمة الاقتصادية فِيْ البلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاث انهِيْارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل الإصلاحات المالية بما فِيْ ذلك استراتيجية إعادة هِيْكلة البنك، وضوابط رأس المال، وميزانية 2022، وقانون السرية المصرفِيْة المعدل.

دعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلَّى قانون جديد “يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ويزيل المعوقات أمام إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ الفعال والرقابة والإدارة الضريبية، وكشف الجرائم المالية والتحقيق فِيْها. واسترداد الأصول “.