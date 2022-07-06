سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 6 يوليو 2022.. فوق 29 ألف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه، خلال بداية التعاملات يوم الأربعاء 6 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء إلَّى 29150 ليرة للشراء و 29200 ليرة للبيع مقابل 28900 ليرة للشراء و 28950 ليرة للبيع أمس.

وشدد مصرف لبنان للبنوك ومؤسسات الصرافة على ضرورة الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات البيع والمشتريات على منصة “الصيرة”، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

تعديلات على خطة الإصلاح

قال رئيس لجنة المالية والميزانية فِيْ مجلس النواب اللبناني، أمس، إن رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفويا تغييرات على خطة تم تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار، فِيْ خطوة قد تؤخر التقدم نحو اتفاق نهائي مع الحكومة اللبنانية. صندوق النقد الدولي.

توصلت الحكومة اللبنانية إلَّى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي فِيْ أبريل / نيسان، مع اتفاق كامل مشروط بالموافقة على شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفِيْة وقيود رأس المال.

اعتمدت حكومة ميقاتي السابقة خطة للتعافِيْ المالي فِيْ 20 مايو / أيار حددت كَيْفَِيْة معالجة الفجوة التي تزيد عَنّْ 70 مليار دولار فِيْ القطاع المالي فِيْ قلب الأزمة اللبنانية.

وضعت الخطة عبء الخسائر على عاتق البنوك التجارية والبنك المركزي وكذلك على المودعين، لكنها لم تعتمد صندوقًا مقترحًا مسبقًا لأصول أو موارد الدولة لسد الفجوة.

لكن إبراهِيْم كنعان، رئيس لجنة المالية والميزانية فِيْ مجلس النواب، قال إن ميقاتي اقترح شفويا الأسبوع الماضي تغييرات “خطيرة للغاية” على تلك الخطة خلال اجتماع مع اللجنة.

تعويض المودعين

وقال كنعان لرويترز فِيْ مقابلة “أبلغنا رئيس الوزراء أنه تم تغييره بطريقة تؤدي إلَّى إنشاء صندوق للتعافِيْ المالي يعوض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم كاملة أو جزئية.”

وأضاف “تستمر الحكومة أحيانًا فِيْ إرسال التغييرات والتعديلات. من المهم جدًا طي هذه الصفحة والذهاب إلَّى شيء محدد وإنجاز هذا العمل”.

وقال إن الصندوق كَمْا هُو مقترح سيتم تمويله من بين مصادر أخرى من فائض الميزانية، مضيفا “لم يكن لدينا فائض على الإطلاق منذ عقود”.