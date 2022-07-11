سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 11 يوليو 2022.. بداية صعود جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ التعاملات المبكرة، صباح الاثنين 11 تموز 2022، بشكل هامشي، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بسعر افتتاح أعلى من أمس، تراوح بين 29350 ليرة للشراء و 29400 ليرة للبيع لكل دولار.

سجل سعر الدولار فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، أمس الأحد، سعراً تراوح بين 29300 و 29400 ليرة للدولار.

بعثة من البنك الدولي تزور لبنان

تلقى وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام رسالة من البنك الدولي يبلغه فِيْها أن وفدا من البنك سيزور بيروت بين 18 و 26 تموز / يوليو.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلَّى تقديم الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لتوريد القمح بشكل خاص. وسيتبع عملية الموافقة البرلمانية على المشروع، وسيقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات اللازمة لفعالية المشروع، بما فِيْ ذلك خطة المشتريات، ودليل العمليات، والاتفاقيات الإدارية.

وقال سلام “نحن على ثقة من أن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين على تطويره والنجاح فِيْه، سيؤمن استقرار استيراد لبنان من القمح، خاصة وأن دول الشرق الأوسط ولبنان فِيْ طليعة الخطر المحدق باتجاه تأمين القمح فِيْ الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية “.

شبكة سلامة الغذاء

وقال سلام إن المشروع سيوفر شبكة أمان غذائية تتمثل فِيْ الخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشد وينظم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعم للخبز فِيْ ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقوة الشرائية المنخفضة.

وتابع “سيساهم المشروع كذلك فِيْ تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية”.

وقال “نتمنى جميعاً أن يقرر مجلس النواب هذا المشروع الطارئ بأسرع ما يمكن من أجل تأمين الاستقرار فِيْ خبز اللبنانيين والحد من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أنهكتهم والتي يتعذر علينا تحريكها. إلَّى الأمام “.

وأوضح “الأهم أننا نجحنا فِيْ تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج قضية الغذاء والضمان الاجتماعي بامتياز احتراما لمعيشة المواطن اللبناني”.