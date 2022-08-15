سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 15 أغسطس 2022.. الليرة تعمق خسائرها

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الاثنين 15 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء 31775 ليرة للشراء و 31825 ليرة للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار، خلال تعاملات أمس، سعرا تراوح بين 31700 و 31800 ليرة للدولار، بحسب موقع “سفِيْر الشمال” اللبناني.

سعر الدولار يقترب من 32 ألف جنيه

ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان إلَّى أكثر من 31 ألف ليرة. وحافظت خلال نهاية الأسبوع على ارتفاعها، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم الاثنين 15 أغسطس نحو 31775 جنيها للشراء ونحو 31825 جنيها للبيع. أما اتجاه السعر فِيْ بداية الأسبوع، فلا يزال غير مؤكد.

الخدمات المصرفِيْة

وتجدر الإشارة إلَّى أنه لا يوجد تسجيل لعمليات التداول على منصة الصرف نهاية الأسبوع. إلا أن آخر سجل تداول كان يوم الجمعة الماضي، بمتوسط ​​46 مليون دولار، بسعر 26200 جنيه.

رواتب جديدة فِيْ لبنان

ينتظر العديد من موظفِيْ القطاع العام دفع رواتبهم من منتصف الأسبوع المقبل، مع المساعدة الاجتماعية والقيمة الجديدة لبدل المواصلات.

ورغم حصول الموظفِيْن على تلك الحوافز المنصوص عليها فِيْ المراسيم الرسمية إلا أن هناك مشكلة كبيرة تواجههم وتتعلق بقدرتهم على الحصول على كامل المبلغ الذي سيتم تحويله لهم عَنّْ طريق البنوك.

وفِيْ هذا السياق، أشارت مصادر مصرفِيْة إلَّى أنه لا يوجد شيء واضح مع البنوك بشأن إجراء تعديلات جديدة على حسابات موظفِيْ القطاع العام من أجل استلام رواتبهم كاملة، لافتة إلَّى أن “سقوف السحب لا تزال كَمْا هِيْ وهناك لا شيء جديد عَنّْهم “.

وتابعت “هذا الأمر سيكشف تتابعا مع الوقت، ويحتاج إلَّى قرار فعلي لإتمامه، وإلا فإن القدرة على سحب الراتب كاملا ستبقى محدودة”.