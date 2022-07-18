سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 18 يوليو 2022.. هبوط جديد لليرة

ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان، اليوم، أمام الجنيه، خلال تعاملات يوم الاثنين، 18 تموز / يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 29500 و 29550 ليرة للدولار.

وفِيْ ختام تداولات أمس الأحد، تراوح سعر الدولار فِيْ السوق السوداء اللبنانية بين 29400 و 29500 ليرة للدولار الواحد.

بلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” للصرافة، فِيْ ختام تداولات الجمعة الماضية، نحو 30 مليون دولار، بمعدل 25600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك ومؤسسات الصرافة. على المنصة.

يتوقع لبنان ما بين 3 إلَّى 4 مليارات دولار من عائدات السياحة مع بدء تدفق السياح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا المبلغ يعادل قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزعاً على أقساط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. 46 شهرًا.

سر مصير الدولار

يأمل البعض أن تقلص عائدات السياحة فِيْ لبنان من سعر صرف الدولار، لكن خبراء سوق المال يرون أن دخول هذا المبلغ من الدولارات سيؤدي إلَّى استقرار سعر الصرف خلال موسم الصيف، لكن الدولار سيرتفع مرة أخرى بعد انتهاء تلك الفترة.

وفِيْ حديثه عَنّْ أموال المغتربين، قال المستشار المالي ميشال قزح “معظم المغتربين لديهم أموال وحسابات فِيْ البنوك اللبنانية، وهم من وقعوا فِيْ الفخ قبل اندلاع الأزمة فِيْ لبنان، حيث قامت البنوك بكل أنواع الإغراءات لجذب دولارات جديدة بفائدة تزيد عَنّْ 10٪. اليوم. وتعتبر أموال المغتربين عالقة فِيْ البنوك، وبالتالي سيحاولون التصرف فِيْها بالدولار أو الجنيه، إما لقضاء إجازاتهم، أو لمساعدة عائلاتهم فِيْ لبنان “.

وتابع فِيْ تصريح صحفِيْ، “بما أن هذه الأموال لن تكفِيْ لقضاء العطلة فِيْ لبنان، فإننا نراها تزود بالدولارات الجديدة، ولن يأتي المغترب بأمواله لإيداعها فِيْ البنوك اللبنانية بعد أن فقد الثقة بها”. خاصة بعد ارتفاع الفائدة العالمية إلَّى 3 و 4٪، وبالتالي فإن هذه الدولارات لن توفر الليرة. لبنان، بحسب موقع “lebanon24”.

اسعار المحروقات فِيْ لبنان اليوم

كشفت مصادر المديرية العامة للنفط، عَنّْ عدم صدور جدول جديد لأسعار الوقود اليوم، مشيرة إلَّى أن الاتجاه هُو إصدار السعر الجديد غدا الثلاثاء.

وعليه ستبقى أسعار الوقود على حالها اليوم وفق ما يلي

– 95 اوكتان 627 الف ليرة

– 98 اوكتان 639 الف ليرة

ديزل (ديزل) 675 الف ليرة لبنانية

الغاز 323 الف ليرة.