سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 22 أغسطس 2022.. تعافِيْ الليرة

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال تعاملات صباح الاثنين 22 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 34150 و 34200 ليرة للدولار، بحسب منصة “lebanon24” لرصد تحركات سعر الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية حولها. ساعة حائط.

وأغلق سعر صرف الدولار، السوق الموازية مساء أمس، مسجلاً ما بين 34200 و 34250 جنيهاً للدولار الواحد.

أسعار البنزين الجديدة فِيْ لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات ومشتقات النفط جاء فِيْه

– بنزين 95 أوكتان 591 ألف جنيه (بزيادة 16 ألف جنيه عَنّْ السعر السابق)

– بنزين 98 أوكتان 604 ألف جنيه (بزيادة 16 ألف جنيه عَنّْ السعر السابق).

ديزل (ديزل) 697 ألف جنيه (بزيادة 7 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق).

الغاز 335 ألف جنيه (بزيادة 7 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق).

سيناريوهات أمام مصرف لبنان

وقالت مصادر مصرفِيْة فِيْ تصريحات صحفِيْة، “من غير المعروف ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ إلَّى إصدار تعميم جديد من شأنه أن يحد من ارتفاع سعر العملة الخضراء”. من المحتمل جدا حدوث أي لحظة، وقد حدث ذلك فِيْ فترة سابقة “.

وفِيْ حال قرر مصرف لبنان التدخل فِيْ الوقت الحاضر فسيتم ذلك من خلال منصة “الصرف” والبنوك لضخ الدولار فِيْ السوق، وأضاف “قبل شهُور كان البنك قادراً على لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال إجراء تعديلات على القرارات المتعلقة بسعر الصرف، ولكن هذا يعتمد الآن على قدرة البنك على زيادة التداول على تلك المنصة.

وقال المحلل الاقتصادي أنطوان فرح فِيْ مقابلة مع إذاعة صوت لبنان 100.5 “سعر الدولار فِيْ السوق السوداء سعر مصطنع”.

وأشار فرح إلَّى أن “صعودها مرتبط بحجم تدخل مصرف لبنان الذي يبدو أنه اتخذ قرار حصر التدخل لمواكبة عملية رفع الدولار الجمركي وربطه برفع رواتب القطاع العام. . ”

وتابع المحلل الاقتصادي اللبناني، أن “مصرف لبنان يسمح بارتفاع سعر صرف الدولار تفاديا لطباعة العملة”، كاشفا أن “سعر الدولار سيستمر فِيْ الارتفاع خلال الأيام المقبلة”. وأضاف “من المؤكد أن المواطن سيدفع الثمن، وبالتالي يجب وضع خطة إنقاذ اقتصادي”.