سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 4 يوليو 2022.. خسائر جديدة لليرة

واصل سعر الدولار ارتفاعه اليوم فِيْ لبنان، مع بدء التداول يوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

تراوح سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 29100 و 29150 ليرة للدولار، بحسب موقع “لبنان 24”.

أغلقت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أمس على سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تراوح بين 28850 و 28950 ليرة للدولار.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، ويعيش حوالي 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

وفِيْ أبريل الماضي، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تمويل ثلاثة مليارات دولار، بشرط تنفِيْذ إجراءات أساسية لمعالجة أزمته المالية التي تحولت إلَّى أزمة شاملة فِيْ أكتوبر 2022.

ويحتمل أن يحصل لبنان على قرض يصل إلَّى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لضمان احتياطيات الذهب فِيْ لبنان البالغة 286.8 طن.

احتياطيات الذهب

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر يونيو 2022 عَنّْ احتياطيات البنوك المركزية فِيْ عالم الذهب، وأظهرت البيانات أنها بلغت 35568.40 طن من المعدن.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها. .

سعر “صرف” الدولار فِيْ لبنان

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول فِيْ منصة للصرافة بلغ نحو 55 مليون دولار الجمعة الماضية، بسعر 25300 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان فِيْ بيانه “المصارف ومؤسسات الصرافة الى الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات البيع والمشتريات على منصة الصرافة وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن”.