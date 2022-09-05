سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 5 سبتمبر 2022.. صمود الليرة

استقر سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الاثنين 5 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان استقراره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، التي يتم تداولها صباح اليوم، بسعر دولار يتراوح بين 34400 و 34500 ليرة للدولار، وهُو نفس السعر الذي كان عليه. مغلق مساء الأحد.

وسجل سعر الصرف ظهر امس ما بين 34550 – 34650 ليرة للدولار بحسب “لبنان 24”.

وبلغ حجم التداول على منصة “الصيرة” فِيْ نهاية تعاملات الجمعة الماضية 95 مليون دولار، بمعدل 27600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

الإفلاس يهدد موزعي الوقود فِيْ لبنان

وقال ممثل موزعي الوقود فِيْ لبنان، فادي أبو شقرة، إن “أصحاب المحطات والموزعين تكبدوا فِيْ الآونة الأخيرة خسائر فادحة بسبب آلية التسعير الجديدة التي تم اعتمادها للوقود”.

وتابع “الفروق فِيْ سعر الدولار تراكَمْت هذه الخسارة بشكل كبير، خاصة أن شراء وبيع الوقود يتأثر بتقلبات السوق بشكل كبير، ويترك ضربة كبيرة فِيْ المحطات”.

وأضاف “نرى مؤامرة كبرى ضد قطاع المحروقات لإنهاء دوره الاقتصادي النشط، ونؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتعامل معه فوراً من قبل المعَنّْيين، لأن أي إضراب على هذا القطاع يعَنّْي انتكاسة اقتصادية بكل المقاييس. بحسب “lebanon24”.

واختتم أبو شقرة بالقول “التخوف من إفلاس العديد من المحطات وإغلاقها بسبب التفاوت فِيْ سعر صرف الدولار وعدم القدرة على التعامل مع الخسائر، لهذا الوضع صعب للغاية ونأمل أن ينصف المحطات”. والموزعين سيتم إنجازهم فِيْ أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان “.