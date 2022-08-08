سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الإثنين 8 أغسطس 2022.. الليرة تعمق خسائرها

ارتفع سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال تعاملات صباح الاثنين 8 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السوق السوداء، حيث تراوح بين 31080 و 31130 ليرة للدولار الواحد.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس الأحد، مسجلاً ما بين 30900 و 31 ألف ليرة للدولار، بعد أن كان قد سجل بعد الظهر بين 31100 – 31150 ليرة للدولار الواحد.

جدول جديد لأسعار المحروقات فِيْ لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه فِيْ لبنان، اليوم الاثنين، جدولا جديدا لأسعار المحروقات.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي، بحسب موقع “سفِيْر الشمال” اللبناني

– بنزين 95 اوكتان 562 الف ليرة لبنانية (انخفاضا قدره 5 الاف ليرة عَنّْ السعر السابق).

– بنزين 98 اوكتان 574 الف ليرة لبنانية (انخفاض 5 الاف ليرة عَنّْ السعر السابق).

ديزل (ديزل) 651 ألف ليرة لبنانية (بزيادة 4 آلاف ليرة عَنّْ السعر السابق).

الغاز 317 الف ليرة (بزيادة 1000 ليرة عَنّْ السعر السابق).

نقص الخبز المدعم

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين على ضوء الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعوم من الدولة إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وكشف أحد الصرّافِيْن فِيْ السوق الموازي، أن “الساعات الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء الدولار من قبل جهات عديدة أبرزها تجاري، بسبب عدم القدرة على سحب الدولار من البنوك”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار إلَّى أن “هناك كَمْية كبيرة من الدولارات تطرح فِيْ السوق فِيْ الآونة الأخيرة، بسبب تلبية الطلب على البيع”. لبنان “.

منصة التبادل

قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيواصل السماح للمصارف بشراء الدولار من دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية آب / أغسطس الجاري.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير الماضي، وأدى فِيْ البداية إلَّى زيادة قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، صعودًا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألفًا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلَّى نحو 30 ألف ليرة للدولار فِيْ السوق الموازية فِيْ يوليو تموز الماضي.

وقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقية على مستوى الخبراء فِيْ أبريل الماضي، تتعلق بتمويل قدره 3 مليارات دولار للتخفِيْف من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل الإصلاحات المالية بما فِيْ ذلك استراتيجية إعادة هِيْكلة البنك، وضوابط رأس المال، وميزانية 2022، وقانون السرية المصرفِيْة المعدل.

دعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلَّى قانون جديد “يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ويزيل المعوقات أمام إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ الفعال والرقابة والإدارة الضريبية، وكشف الجرائم المالية والتحقيق فِيْها. واسترداد الأصول “.