سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 12 يوليو 2022.. عودة قوية لليرة

انخفض سعر الدولار بشكل كبير اليوم فِيْ لبنان، صباح الثلاثاء 12 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بسعر تراوح بين 29200 ليرة للشراء و 29300 ليرة للبيع لكل دولار.

وسجل سعر الدولار فِيْ لبنان خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين، سعرًا تراوح بين 29450 و 29550 ليرة للدولار، بحسب موقع “سفِيْر الشمال” اللبناني.

خطة إنعاش لبنان

قال رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو مجلس الهِيْئات الاقتصادية جاك صراف، إن دور البرلمان الجديد مهم جدا اليوم، وأن الجهات الاقتصادية مستعدة للقاء اللجان النيابية للإسراع باعتماده. من القوانين التي تساعد فِيْ خطة الإنعاش، مع العلم أن القطاع الخاص قد تكَيْفَ مع المتغيرات التي حدثت ويتعايش معها، وأصبح يعتمد على نفسه وقدراته بغض النظر عَنّْ وجود الدولة.

اعترف الصراف بأن 50٪ من الشركات والمؤسسات لم تعد موجودة، وأن 380 ألف شخص يمثلون الطاقة العمالية غادروا سوق العمل، وكانوا بمثابة دعم لتطوير الأعمال، معتبراً أن خطة الإنعاش ضرورية لإدخال لبنان فِيْ المجالات المالية والاقتصادية والسياسية. الصحة بحسب موقع “لبنان 24”. .

وأضاف صراف منذ بداية الأزمة فِيْ أكتوبر 2022 وحتى اليوم نرى بملخص سريع أن القطاعات التي نجت وصمدت هِيْ القطاعات التي ستستمر، وهِيْ قطاعات معينة، لا سيما القطاع المصرفِيْ الذي نتمتع به. استدعاء المحرك الرئيسي للقطاعات الأخرى، وهُو لكل شيء وبدونه لا يمكننا تحريك باقي القطاعات. بعض البنوك قادرة على الاستمرار. وآخرون ينتظرون البنوك الدولية أو العربية على وجه الخصوص لدخول القطاع للاستثمار فِيْه.

خسارة لبنان للسوق السعودي

وتابع “أما بالنسبة لباقي القطاعات فبعضها مستمر وخاصة القطاع الصناعي الذي تطور رغم خسارة السوق السعودي، وفِيْ عام 2022 بلغت صادراتنا 4 مليارات دولار، وفِيْ حال بقي السوق السعودي، كان العام من أفضل الأعوام بالنسبة لنا “.

أما التجارة فهِيْ تعاني من أزمة استهلاكية. وبلغت وارداتنا العام الماضي 14 ملياراً، وإن كان الرقم خلال عام 2022 حوالي 19 مليار ونصف المليار، وفِيْ عام 2022 انخفض إلَّى 10 مليارات ونصف المليار.

بعثة من البنك الدولي تزور لبنان

تلقى وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام رسالة من البنك الدولي يبلغه فِيْها أن وفدا من البنك سيزور بيروت بين 18 و 26 تموز / يوليو.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلَّى تقديم الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لتوريد القمح بشكل خاص. وسيتبع عملية الموافقة البرلمانية على المشروع، وسيقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات اللازمة لفعالية المشروع، بما فِيْ ذلك خطة المشتريات، ودليل العمليات، والاتفاقيات الإدارية.

وقال سلام “نحن على ثقة من أن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين على تطويره والنجاح فِيْه، سيؤمن استقرار استيراد لبنان من القمح، خاصة وأن دول الشرق الأوسط ولبنان فِيْ طليعة الخطر المحدق باتجاه تأمين القمح فِيْ الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية “.

وقال سلام إن المشروع سيوفر شبكة أمان غذائية تتمثل فِيْ الخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشد وينظم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعم للخبز فِيْ ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقوة الشرائية المنخفضة.

وتابع “سيساهم المشروع كذلك فِيْ تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية”.

وقال “نتمنى جميعاً أن يقرر مجلس النواب هذا المشروع الطارئ بأسرع ما يمكن من أجل تأمين الاستقرار فِيْ خبز اللبنانيين والحد من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أنهكتهم والتي يتعذر علينا تحريكها. إلَّى الأمام “.

وأوضح “الأهم أننا نجحنا فِيْ تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج قضية الغذاء والضمان الاجتماعي بامتياز احتراما لمعيشة المواطن اللبناني”.