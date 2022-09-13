سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. الليرة تنهار

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء 13 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث تراوحت بين 35650 ألف و 35700 ألف ليرة للدولار الواحد، بحسب منصة “ليراتي” لمراقبة سعر الدولار. فِيْ لبنان فِيْ الوقت الحقيقي.

وأعلن مصرف لبنان أن “حجم التداول على منصة” الصيرفة “بلغ 28 مليون دولار مساء الاثنين، بسعر 28400 ليرة للدولار الواحد، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك والصرافة. المؤسسات على المنصة “.

وأضاف “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع على منصة الصيرفة، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن”.

قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي، إن البنك توقف تماما عَنّْ توفِيْر الدولار لواردات البنزين، فِيْ خطوة أدت إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الوقود، الاثنين، بحسب رويترز.

قال مصرف لبنان العام الماضي إنه سيتوقف عَنّْ توفِيْر الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ البلاد، لكنه واصل القيام بذلك بأسعار تقل عَنّْ أسعار السوق فِيْ الصرف.

خفض البنك تدريجياً مبلغ الدولارات التي يقدمها من خلال البنوك خلال الأسابيع الماضية.

سعر البنزين فِيْ لبنان بعد الزيادة الأخيرة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، مساء اليوم الاثنين، جدولا جديدا لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية جاء كالتالي

بنزين 95 أوكتان 638 ألف ليرة لبنانية (بزيادة 20 ألف ليرة عَنّْ السعر السابق). بنزين 98 أوكتان 653 ألف ليرة لبنانية (بزيادة 20 ألف ليرة عَنّْ السعر السابق). ديزل (ديزل) 790 ألف ليرة لبنانية (ألف ليرة أقل من السعر السابق). الغاز 350 الف ليرة (بزيادة 2000 ليرة عَنّْ السعر السابق).

إضافة إلَّى ذلك، قال عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراك، بعد صدور الجدول، إن “سعر البنزين أصبح 100٪ عَنّْ سعر الدولار فِيْ السوق الموازية، بعد الدعم”. تمت إزالته بالكامل “.

صندوق النقد الدولي

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان فِيْ أوائل أيلول / سبتمبر أن قانون السرية المصرفِيْة لا يزال يعاني من “عيوب كبيرة”.

وحث صندوق النقد الدولي المسؤولين اللبنانيين على إجراء جولة جديدة من التغييرات فِيْ خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

وبحسب رويترز، فإن التقييم، الذي راجعه وأكده مسؤول حكومي، هُو أول تعليق صادر عَنّْ صندوق النقد الدولي على خطوات لبنان نحو الوفاء بقائمة مطالب التمويل التي من شأنها التخفِيْف من انهِيْار اقتصادي غير مسبوق فِيْ البلاد.

كان قانون السرية المصرفِيْة المعدل الذي تم تمريره فِيْ يوليو نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويًا بما يكفِيْ ليكون إجراء إصلاح حقيقيًا.