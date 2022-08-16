سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. تخطى 32 ألف ليرة

تجاوز سعر الدولار فِيْ لبنان اليوم حاجز 32 ألف ليرة خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

تراوح سعر الدولار صباح اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء بين 32 ألفا و 32 ألفا و 150 ليرة.

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس، سعرًا تراوح بين 32 ألفًا و 32 ألفًا و 100 ليرة للدولار، بحسب موقع “لبنان 24”.

ارتفاع كبير فِيْ سعر الدولار

شهد سعر الدولار مؤخرا ارتفاعا كبيرا فِيْ السوق الموازية، حيث تجاوز عتبة 32 ألف ليرة لبنانية مساء أمس فِيْ لبنان.

قال أحد الصرافِيْن فِيْ السوق إنه لا يوجد شيء معروف عَنّْ السعر، فِيْما يبدو أن التداول يتزايد من خلال مجموعات معَنّْية ببيع وشراء الدولار.

وأضاف بالنسبة لكثير من الصيارفة، اعتماد العديد من الجهات، مثل التجار وأصحاب المحطات، على شراء الدولارات من السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، وهُو ما أدى حتما إلَّى زيادة الطلب على العملة الخضراء وبالتالي زيادة الطلب على العملة الخضراء. زيادة تدريجية فِيْ سعره.

وتابع على الرغم من ذلك، هناك توقعات بانخفاض الدولار خلال اليومين المقبلين مع عودة البنوك لنشاطها بعد العطلة، وإعادة تنشيط منصة الصرف اعتبارًا من يوم غد سيؤدي إلَّى ضخ الدولارات مرة أخرى فِيْ السوق من خلال المؤسسات المصرفِيْة، و وبالتالي، قد تشهد حركة التداول بعض التعافِيْ، بحسب موقع “لبنان 24”.

وختم رغم كل ذلك، فإن الأمور يحكَمْها الزمن وعَنّْصري العرض والطلب، ولا يوجد مسار واضح للسعر فِيْ السوق الموازية، وهذا الأمر ينكشف مع مرور الوقت.

تصحيح المرتبات والرواتب فِيْ لبنان

مع اقتراب الأزمة الاقتصادية فِيْ لبنان من عامها الثالث، يظل تصحيح الرواتب والأجور الشغل الشاغل للبنانيين، مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية واستمرار ارتفاع الدولار والوقود والبضائع، وهِيْ قضية ملحة تحتاج إلَّى يمكن حلها.

خسرت رواتب اللبنانيين قرابة 90٪ من قيمتها، وكان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية يعادل 450 دولارًا شهريًا قبل تشرين الأول 2022، لكنها اليوم بالكاد تعادل 20 دولارًا، مع العلم أن عددًا كبيرًا من المؤسسات. ورفعت الشركات فِيْ القطاع الخاص رواتب العاملين لديها لضمان استمرارية العمل ولو إلَّى حد محدود.

ومؤخرا، دخل تعديل على قيمة بدل النقل اليومي للعاملين فِيْ القطاع الخاص حيز التنفِيْذ، بعد أن تم التوقيع عليه يوم الجمعة الماضي من قبل رئيس الجمهُورية ميشال عون والحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلَّى وزير العمل مصطفى بيرم وموافقة مجلس شورى الدولة عليه، وعليه أصبح هذا التعديل بدل نقل يومي 95 ألف جنيه بدل 65 ألف جنيه فماذا عَنّْ تصحيح الرواتب والأجور

وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فِيْ حديث لـ “لبنان 24” أن “الزيادة فِيْ بدل المواصلات إلَّى 95 ألف جنيه جاءت نتيجة لقاءات جرت فِيْ وزارتي العمل والسفارة”. وأدت لجنة الفهرس إلَّى زيادة بدل المواصلات فِيْ القطاع الخاص “.

وقال الأسمر إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها وهِيْ 600 ألف جنيه على أساس الراتب فِيْ القطاع الخاص باقية، ووقعها وزير العمل مصطفى بيرم، وأرسلت إلَّى مجلس شورى الدولة، ووقعها ايضا وقريبا سيوقعها رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهُورية وستأخذ طريقها الى التنفِيْذ “.

وأشار إلَّى أن “الحد الأدنى الخاضع للاشتراكات فِيْ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصبح نحو مليوني و 600 ألف جنيه، أي لن يكون هناك رواتب أقل من هذا المبلغ الذي سيتم التصريح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة الشؤون الاجتماعية”. تمويل.”

وكشف الأسمر أن “اجتماعات لجنة المؤشر بخصوص زيادة الرواتب والأجور فِيْ القطاع الخاص سيتم إحياؤها قريباً من أجل تحديد خطوط الأجور الأساسية”، وشدد على أنه “يجب إعادة عطاءات الضمان الاجتماعي الوطني”. تمويل حقبة سابقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخضعَنّْا له أجزاء جديدة “. من الأجور إلَّى اشتراكات الضمان الاجتماعي.