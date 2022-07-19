سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 19 يوليو 2022.. انتعاشة “الفريش”

ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان، اليوم، أمام الجنيه، خلال تعاملات الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 29700 و 29750 ليرة للدولار.

وفِيْ ختام تداولات أمس الاثنين، تراوح سعر الدولار فِيْ السوق السوداء اللبنانية بين 29600 و 29650 ليرة للدولار الواحد.

آخر سعر للدولار “صرف”

أعلن مصرف لبنان فِيْ بيان، أمس الاثنين، أن حجم التداول على منصة “الصرف” بلغ 42 مليون دولار، بسعر 25600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها. البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

يتوقع لبنان ما بين 3 إلَّى 4 مليارات دولار من عائدات السياحة مع بدء تدفق السياح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا المبلغ يعادل قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزعاً على أقساط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. 46 شهرًا.

بطاقات دفع جديدة بالدولار

أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا لتشجيع استخدام بطاقات الدفع بالدولار الجديد الصادرة محليًا، وبناءً عليه، سيتم قبول جميع بطاقات الدولار الجديد من قبل جميع التجار فِيْ لبنان (نقاط البيع) اعتبارًا من 25 تموز الحالي، دون أي تعديل. فِيْ العمولات. عَنّْد استخدام هذه البطاقات لدى التجار.

وأضاف التعميم تسوية المدفوعات الخاصة بالبطاقات الدولارية الجديدة من خلال حسابات بنكية خارجية عبر فِيْزا وماستر كارد. وبذلك يحصل التجار على كل ما يتلقونه من خلال بطاقات الدفع بالدولار الجديد الصادر محليًا بالكامل وكدولارات جديدة، مما يساهم فِيْ تحريك العجلة الاقتصادية.

سيستمر السحب النقدي عبر البطاقات من أجهزة الصراف الآلي، وفقًا للتعميم 151، دون أي تعديل.

يعمل مصرف لبنان على آلية جديدة لتشجيع قبول واستخدام بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية، بحسب موقع “سفِيْر الشمال” اللبناني.

اسعار المحروقات فِيْ لبنان اليوم

أصدرت وزارة الطاقة والمياه فِيْ لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات جاء كالتالي

– بنزين 95 أوكتان 611 ألف جنيه بانخفاض 16 ألف جنيه عَنّْ السعر السابق.

– بنزين 98 أوكتان 623 ألف جنيه بانخفاض 16 ألف جنيه عَنّْ السعر السابق.

الديزل (الديزل) 667 ألف جنيه (8 آلاف جنيه أقل عَنّْ السعر السابق).

الغاز 318 ألف جنيه بانخفاض 5 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق.

أزمة الخبز تزداد سوءًا

مع عودة الحديث عَنّْ زيادة سعر ربطة الخبز الأبيض، فِيْ ظل الاتجاه إلَّى الرفع الجزئي للدعم، وبعد أن خفض وزير الاقتصاد المؤقت أمين سلام حصص الطحين المدعوم للمخابز الكبيرة، امتنع منهم المعروف عَنّْهم، يوم الاثنين، عَنّْ إنتاج وبيع الخبز للمواطنين. بحسب المعلومات.

كَمْا لوحظ أن هذه المخابز كانت تبيع الخبز بأنواعه وبأسعار مرتفعة، بالإضافة إلَّى الكعك والكعك والكرواسون. ظهرت طوابير من الناس أمام المخابز القريبة، والتي استمرت فِيْ بيع رزمة خبز واحدة لكل شخص. وهذا يعَنّْي أن بعض التجار ما زالوا يخفون الدقيق المدعوم حتى يتم رفع الدعم.

وأمام هذا الواقع يخشى المواطنون من دخول رغيف الخبز فِيْ سيناريو الوقود، خاصة أن الجدل ما زال مستمراً بين السلام ونقابة المخابز التي تقول إن مخزونها من القمح لا يكفِيْ لأكثر من يومين، بحسب موقع “لبنان 24”.