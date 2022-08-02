سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. قفزة جديدة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الثلاثاء 2 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السوق السوداء ليتراوح بين 30200 و 30300 ليرة للدولار الواحد.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية، مساء أمس الاثنين، مسجلاً ما بين 30 ألفاً و 3050 ليرة للدولار، بعد ظهر أمس تراوح بين 30100 و 30150 ليرة للدولار، بحسب موقع “لبنان 24”.

التسعير الجديد “لصرف الدولار”

أعلن مصرف لبنان فِيْ بيان، أمس الاثنين، أن “حجم التداول على منصة الصرف بلغ 81 مليون دولار، بسعر 25.700 ليرة لكل دولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها”. البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة “.

وأضاف البيان “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع على منصة الصرافة وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن”.

الرواتب فِيْ لبنان

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية فِيْ تصريف الأعمال، هِيْكتور حجار، على أن “الحكومة تحاول إيجاد حلول جزئية ومؤقتة للقطاع العام، ثم الانتقال إلَّى باقي القطاعات، بما فِيْ ذلك الجيش”.

وكشف حجار فِيْ حديث لقناة “LBCI”، أن الدولة اللبنانية اقتربت من احتساب رواتب بسعر 8000 ليرة، بشرط أن يكون الأمر متعلقا بالحضور “، معلنا أن غدا يوم جديد وستعود قطاعات كثيرة. للعمل “.

وتساءل حجار “هل يشترط أن نقدم وعوداً لموظفِيْ القطاع العام لن نتمكن من الوفاء بها، أم نقطع وعوداً نلتزم بها وإذا لم ينته الإضراب فكَيْفَ سينتهِيْ موظفو الإدارات العامة معاشاتهم التقاعدية

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن الإضراب العام يعَنّْي الشلل العام، مشددا على ضرورة الحضور حتى يتسنى احتساب الرواتب والمنح.

لكن حجار كشف أن المنحة ستقدم لشهري مايو ويونيو كَمْبادرة حسن نية رغم إضراب الموظفِيْن، مؤكدا أن “الحكومة تبحث عَنّْ مصادر تمويل أبرزها فرض رسوم طائرات على سعر الصرف.”

السماح للبنوك بشراء الدولار من خلال “الصرف”

ويوم الخميس الماضي، قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية أغسطس.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير الماضي، وأدى فِيْ البداية إلَّى ارتفاع قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، صعودًا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألفًا، وتراجعت قيمة الليرة منذ ذلك الحين. .

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين فِيْ ظل الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعم إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وتفاقمت المشكلة منذ اندلاع “حرب أوكرانيا” التي عطلت إمدادات القمح من المورد الرئيسي للحبوب فِيْ لبنان.