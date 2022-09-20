سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. قرب 40 ألف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء 20 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث تم تداوله صباح اليوم الثلاثاء، بسعر يتراوح بين 39 ألفاً و 39100 ليرة للدولار الواحد.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس الاثنين، مسجلا ما بين 38900 – 39 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل فِيْ فترة ما بعد الظهر سعرا تراوح بين 38700 – 38800 ليرة للدولار، بحسب موقع “lebanon24”. ” موقع الكتروني.

صرف الدولار

أفاد مصرف لبنان المركزي، أن حجم التداول على منصة “الصيرة” الجمعة الماضية بلغ 57 مليون دولار، بمعدل 29600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة فِيْ يوم الجمعة الماضي. المنصة.

السلاح هُو بديل لأجهزة الصراف الآلي

تعرضت البنوك اللبنانية لعمليات توغل مسلحة واحتجاز رهائن، حيث يحتاج المودعون إلَّى استرداد مدخراتهم المجمدة فِيْ الجهاز المصرفِيْ.

منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الوصول إلَّى مدخراتهم منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما ترك العديد من السكان غير قادرين على سداد احتياجاتهم الأساسية.

لم يتم تقنين ضوابط رأس المال، لكن المحاكَمْ كانت بطيئة فِيْ إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم من خلال رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عَنّْ طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين فِيْ “الاعتداءات اللفظية والجسدية” على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

ألقي القبض على رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم أحد البنوك فِيْ بيروت لسحب أموال لوالده المريض، لكن أطلق سراحه دون تهمة بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.