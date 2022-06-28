سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 28 يونيو 2022.. ما تأثير إضراب “المصرف”

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، فِيْ بداية تداولات اليوم الثلاثاء 28 حزيران 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث تراوح بين 29300 و 29400 ليرة للدولار.

يتزامن ذلك مع بدء إضراب موظفِيْ مصرف لبنان المركزي احتجاجا على طريقة عمل موظفِيْن سابقين تابعين لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة.

وسجلت الليرة خلال تعاملات أمس الأحد، سعرا تجاوز 30 ألف ليرة للدولار، حيث سجل الدولار 30 ألفا و 30100 ليرة، بحسب موقع “لبنان 24”.

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة”، فِيْ ختام تداولات اليوم الاثنين، نحو 49 مليون دولار، بمعدل 25300 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك ومؤسسات الصرافة فِيْ يوم الاثنين. المنصة.

إجراء مصرفِيْ جديد للسحب بالليرة اللبنانية

وكشفت تقارير محلية، السبت الماضي، أن عددًا من البنوك خفضت حدود السحب الشهري للمواطنين، حيث تم تحديدها بثلاثة ملايين ليرة لبنانية، بعد أن كانت 5 ملايين ليرة سابقًا.

وهُو ما يجعل المواطنين غير قادرين على سحب الأموال المحولة إلَّى حساباتهم بالجنيه، مما يضطرهم إلَّى أخذ ممتلكاتهم من الدولارات لبيعها فِيْ السوق الموازية، وبالتالي ظهُور سيولة إضافِيْة من الدولارات التي كان يحتفظ بها فِيْ وقت سابق.

أزمة الخبز فِيْ لبنان

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام “المشهد مؤسف خلال الأسبوع الماضي، مع العلم أن لبنان سعى لتأمين الدعم وفتح الاعتمادات، رغم أننا فِيْ بلد غير قادر على دعمه”.

وقال “قررنا الاستمرار فِيْ دعم الخبز لأنه الملاذ الأخير للمواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفقر”.

وأضاف سلام عقب لقائه بوفد من المخابز، أن “تجار الطاحونة كانت لديهم مخاوف بسبب شح الأموال واحتمال عدم تأمينها، وسنتابع مع مصرف لبنان لفتح الاعتمادات”.

وتابع “لا أحد يقول لنرفع الدعم”. هذا القرار اتخذته الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات والتجمعات، ولا يمكنني اليوم أن أضع لبنان فِيْ خطر فِيْ ظل أزمة قمح عالمية.

تفاقمت أزمة الخبز فِيْ لبنان، وازدادت الطوابير أمام المخابز التي تقدم القليل منها، وسط اتهامات بين المخابز ووزارة الاقتصاد.

نداء هام من نقابة اصحاب الأفران!

وطالب أمين سر نقابة أصحاب الأفران ناصر سرور، فِيْ بيان، المطاحن العاملة بـ ”إقراض القمح المتوقف عَنّْ العمل المدعوم من مخزوناتها لاستئناف عملها، ورفع إنتاجها إلَّى الحد الأقصى، واستلامها. جميع قسائم الدقيق مع أصحاب المخابز والتي لم يستلموها بسبب إغلاق المطاحن التي كانت توصلهم من البقليين “. والتاج والبقاع “.

وشدد على أن “القمح والطحين والخبز المدعم لا يخص طاحونة أو فرن، وأي توقف فِيْ الإنتاج والبيع يخضع للمساءلة القانونية والقضائية، وندعو أصحاب الأفران للإبلاغ لجمعية الأفران كَمْية الدقيق التي تلقوها من 1 يونيو إلَّى 25 يونيو دون تأخير، يجب على وزارة الاقتصاد أن تطلب من المطاحن جداول تسليم الدقيق للمخابز مع توقيع أذونات التسليم من 1 إلَّى 25 يونيو، إلَّى مكتب الحبوب لـ ة ومعرفة الطرف المتعثر.