سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 5 يوليو 2022.. صعود الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال بداية التعاملات يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الثلاثاء 5 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لتتراوح بين 28900 و 28950 ليرة للدولار الواحد.

أغلق سعر الدولار فِيْ لبنان مساء أمس الاثنين عَنّْد المستوى 28950 و 29 ألف ليرة للدولار.

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” للصرافة، مساء الاثنين، 73.8 مليون دولار، بسعر 25300 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وشدد مصرف لبنان للبنوك ومؤسسات الصرافة على ضرورة الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات البيع والمشتريات على منصة “الصيرة”، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

هل احتياطيات الذهب تنقذ لبنان

يمتلك لبنان احتياطيات من الذهب تقدر بـ 9.222 مليون أوقية وعملة ذهبية، منها 3.7 مليون أوقية فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، و 5.514 مليون أوقية لدى مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عَنّْ مصرف لبنان المركزي فِيْ 20 حزيران / يونيو.، 2022.

يرى الخبير فِيْ الشؤون الاقتصادية اللبنانية، إيلي يشوي، أن احتياطي لبنان من الذهب يشكل العاصمة الوطنية، وكَمْا وصفه “الذهب أهم من الدولار”، ويثبت ذلك بالقول إن الذهب هُو الملاذ الأخير، كَمْا كل الورق. العملات مهددة والملاذ الآمن الوحيد هُو الذهب الذي يحرم تسييله “.

وطالب يشوي فِيْ تصريحات صحفِيْة السلطات بتكثيف عمليات التنقيب عَنّْ النفط والغاز فِيْ مناطق غير متنازع عليها، باعتبار أن الأمر يتعلق بالأمن القومي فِيْ ظل التوترات الجيوسياسية فِيْ أوروبا الشرقية.

طحين فِيْ لبنان .. “الذل من أجل الخبز”

أصدر اتحاد نقابات المخابز والأفران فِيْ لبنان بياناً جاء فِيْه أن “قطاع المخابز يتعرض للإذلال فِيْ ظل الظروف الحالية فِيْ الحصول على الدقيق، حيث أن مهمة المخبز تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يصطفون أمامه”. من الأفران للحصول على ربطة خبز “.

وأضاف “المشكلة أن الأفران لا تحصل على الدقيق المدعم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتأمينه ليس من عمل المخابز، بل مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية الحبوب. وبنجر السكر الذي يصدر تصاريح تسليم الدقيق المدعوم للمخابز “.

وتابع “التصاريح التي تصدرها مديرية الحبوب وبنجر السكر هِيْ” شيك بدون رصيد “حصلت عليها معظم المخابز، حيث تصدر المديرية هذه التصاريح بكَمْيات تفوق طاقة المطاحن العاملة حاليا. يجب على الحبوب وبنجر السكر حصر كَمْيات الدقيق المنتجة فِيْ كل مطحنة وإصدار أذونات خاصة للأفران حسب هذه الكَمْيات حتى يتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكَمْيات المخصصة له.