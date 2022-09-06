سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء 6 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، على أن يتم تداولها صباح اليوم الثلاثاء، بسعر يتراوح بين 35350 و 35450 ليرة للدولار الواحد.

وتراوح سعر الصرف مساء امس الاثنين بين 35100 و 35200 ليرة للدولار، بحسب “سفِيْر الشمال” اللبناني.

ارتفاع أسعار البنزين فِيْ لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه فِيْ لبنان، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي، بحسب موقع “لبنان 24”

1- بنزين 95 أوكتان 634 ألف جنيه (بزيادة 6 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق).

2- بنزين 98 أوكتان 649 ألف جنيه (بزيادة 6 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق).

3- ديزل (ديزل) 785 ألف جنيه (بزيادة 8 آلاف جنيه عَنّْ السعر السابق).

4- الغاز 344 ألف ليرة (بزيادة قدرها 3 آلاف ليرة عَنّْ السعر السابق).

صرف الدولار

وبلغ حجم التداول على منصة “الصيرة” فِيْ نهاية تعاملات الجمعة الماضية 95 مليون دولار، بمعدل 27600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

الإفلاس يهدد موزعي الوقود فِيْ لبنان

وقال ممثل موزعي الوقود فِيْ لبنان، فادي أبو شقرة، إن “أصحاب المحطات والموزعين تكبدوا فِيْ الآونة الأخيرة خسائر فادحة بسبب آلية التسعير الجديدة التي تم اعتمادها للوقود”.

وتابع “الفروق فِيْ سعر الدولار تراكَمْت هذه الخسارة بشكل كبير، خاصة أن شراء وبيع الوقود يتأثر بتقلبات السوق بشكل كبير، ويترك ضربة كبيرة فِيْ المحطات”.

وأضاف “نرى مؤامرة كبرى ضد قطاع المحروقات لإنهاء دوره الاقتصادي النشط، ونؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتعامل معه فوراً من قبل المعَنّْيين، لأن أي إضراب على هذا القطاع يعَنّْي انتكاسة اقتصادية بكل المقاييس. بحسب “lebanon24”.

واختتم أبو شقرة بالقول “التخوف من إفلاس العديد من المحطات وإغلاقها بسبب التفاوت فِيْ سعر صرف الدولار وعدم القدرة على التعامل مع الخسائر، لهذا الوضع صعب للغاية ونأمل أن ينصف المحطات”. والموزعين سيتم إنجازهم فِيْ أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان “.