سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 1 يوليو 2022.. الليرة تواصل الصعود

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الجمعة 1 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 28100 جنيه للشراء و 28150 جنيه للبيع مقابل 28100 جنيه للشراء و 28200 جنيه للبيع أمس.

يقول محللون ونواب ومسؤولون سابقون، إن الأزمة المالية اللبنانية الخانقة بدأت تشكل خطرا أكبر، حيث توشك على دخول عامها الرابع، مع الآمال بتنفِيْذ إصلاحات قد تطلق الدعم الأجنبي وتجنب البلاد الاضطرابات الاجتماعية فِيْ ظل حالة الشلل السياسي تتلاشى.

وأضافوا أن الوضع الذي يخنق البلاد قد يتفاقم فِيْ الخريف إذا حالت الخلافات السياسية دون وجود سلطة تنفِيْذية لتفعيل الإصلاحات أو التوصل إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

فِيْ نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تمويل 3 مليارات دولار بشرط تنفِيْذ إجراءات أساسية لمعالجة أزمته المالية التي تحولت إلَّى أزمة شاملة فِيْ تشرين الأول 2022.

فِيْ مايو، حقق المرشحون المؤيدون للإصلاح نجاحًا ملحوظًا فِيْ الانتخابات البرلمانية ووافقت الحكومة المنتهِيْة ولايتها على خطة جديدة للتعافِيْ المالي.

لكن الجمود السياسي خيم على هذه التطورات منذ ذلك الحين، وواجهت الخطة معارضة من القطاع المصرفِيْ، مما يشير إلَّى أن أسوأ انهِيْار مالي فِيْ العالم قد يستمر لفترات أطول.

قال هنري شال، العضو السابق فِيْ فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، والذي استقال فِيْ عام 2022 عَنّْدما ألغيت خطة الحكومة المقترحة فِيْ ذلك الوقت “أرى أنه لن يحدث شيء طالما بقي الحكَمْ السياسي على حاله”.

يواجه نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المؤقت المكلف أيضًا بتشكيل حكومة جديدة، معركة شرسة لتشكيل حكومة يمكن أن تفوز بقبول الرئيس المنتهِيْة ولايته وموافقة البرلمان المعلق.

تمتد عملية تشكيل الحكومة عادة لشهُور فِيْ لبنان، لكن هذه الفترة قد تطول حيث تحاول الأحزاب تأمين نفوذها إذا ظل المقعد الرئاسي شاغرا بعد انتهاء ولاية ميشال عون فِيْ أكتوبر.

وإذا حالت الانقسامات دون تشكيل حكومة وتعيين خليفة بحلول ذلك الوقت، فقد يكون لبنان على غير هدى – بدون سلطة تنفِيْذية مخوّلة بتنفِيْذ الإصلاحات أو إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والمانحين.

أما بالنسبة للاقتصاد، فهُو ينهار بسرعة. فقدت العملة المحلية أكثر من 90٪ من قيمتها، ويعيش حوالي 80٪ من السكان تحت خط الفقر.