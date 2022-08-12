سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 12 أغسطس 2022.. قفزة كبيرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الجمعة 12 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق السوداء 31950 الف ليرة للشراء و 32 الف ليرة للبيع مقابل 30.650 الف ليرة للشراء و 30.700 الف ليرة للبيع امس.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فِيْ لبنان نجيب ميقاتي، أمس، إن الحكومة العراقية وافقت على استمرار تزويد شركة كهرباء لبنان بزيت الوقود الثقيل لمدة عام آخر، ما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية.

وقال ميقاتي إنه قدم الطلب إلَّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وافق على التمديد بنفس شروط الاتفاقية الحالية الموقعة العام الماضي.

فِيْ تموز / يوليو 2022، عرض العراق على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

كان الهدف من الصفقة تخفِيْف النقص الحاد فِيْ الكهرباء فِيْ لبنان، والذي وصل إلَّى نقطة الأزمة الصيف الماضي عَنّْدما عجزت الحكومة عَنّْ دعم واردات الوقود.

بعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير. ثم أدى الُغُزو الروسي لأوكرانيا إلَّى زيادة الأسعار العالمية هذا العام.

مع عدم قدرة الحكومة على توفِيْر الوقود لمحطات الطاقة العامة، فإن معظم المنازل فِيْ البلاد بدون كهرباء تقدمها الدولة لنحو 22 ساعة فِيْ اليوم.

وبالأمس أيضا، قال شاهد من رويترز إن رجلا لبنانيا احتجز 6 أشخاص رهائن تحت تهديد السلاح داخل بنك تجاري فِيْ بيروت لنحو ست ساعات قبل مغادرته البنك فِيْ المساء.

وأضاف الشاهد أنه رفع يديه تحية عَنّْدما غادر البنك برفقة القوات الأمنية.

أفاد الصليب الأحمر اللبناني أن أيا من الرهائن لم يكن مريضا على ما يبدو أثناء العملية.