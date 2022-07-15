سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 15 يوليو 2022.. ارتفاع حاد

ارتفع سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، صباح الجمعة 15 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 29.400 ليرة للشراء و 29.450 ليرة للبيع، مقابل 29.250 ليرة للشراء و 29.300 ليرة للبيع، أمس.

لُغُز الحاكَمْ المركزي

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز تدقيقًا ماليًا لمصرف لبنان المركزي قال رياض سلامة محافظ البنك إنه برأه من مزاعم فساد تستند فقط إلَّى معلومات قدمها و “لا تشكل تدقيقًا”.

حددت شركة سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق شروط التدقيق المالي فِيْ خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022 وموجه إلَّى مروان عيسى خوري، محامي السلامة.

بدأت شركة سمعان غلام وشركاه بإجراء التدقيق بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة، وشمل التدقيق الفترة من 2002 إلَّى 2015.

وتقول الشركة فِيْ خطاب إن الإجراءات التي تنفذها لن تشكل تدقيقاً أو ة تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. وعليه، فهُو لا يعبر عَنّْ رأي أو تأكيد.

قال بعض المراقبين والخبراء الماليين إن التفسيرات المتضاربة تلقي بظلال من الشك على مسيرة سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود. إنه يواجه تدقيقًا متزايدًا حيث انزلقت البلاد فِيْ الانهِيْار المالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلَّى جانب عدد من التحقيقات فِيْ أوروبا ولبنان.

وقال خوري لرويترز يوم الجمعة الماضي إن وصف موكله للة لا يزال دقيقا.

وقال فِيْ تصريحات مكتوبة “ما قاله السيد سلامة دقيق ومحدد لقد تم بالفعل إجراء ة للمعاملات والاستثمارات وتم الكشف عَنّْ المعايير والإجراءات الدولية المعمول بها. لا يمكن لأي شخص مناقشة هذا الأمر.”

واضاف ان “الاستنتاجات واضحة وقائمة على أدلة موثقة”.

استخلاص النتائج

فِيْ رد بالبريد الإلكتروني على رويترز، قال أنطوان غلام، الشريك فِيْ سمعان غلام وشركاه، “بما أنك حصلت على نسخة من خطاب العمل والتقرير الذي تشير إليه أدناه، أعتقد أنه يمكنك استخلاص النتائج بأنفسكَمْ.” ورفض تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ولا المتحدث باسم مصرف لبنان على طلبات للتعليق على التناقض بين التقرير وتأكيدات سلامة عليه.

يخضع سلامة للتحقيق فِيْ لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشبهة اختلاس وغسيل أموال.

يعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس حوالي 330 مليون دولار من أموال البنك بين عامي 2002 و 2015 من خلال عقد وقعه مع شركة فوري أسوشيتس، وهِيْ شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجاء سلامة.

وقال ممثل قانوني لشقيقه الأصغر، الذي نفى فِيْ السابق هذه المزاعم، يوم الاثنين إنه ليس لديه أي تعليق آخر على القضية.

الثقة فِيْ القطاع

ذكرت شركة سمعان غلام فِيْ رسالتها إلَّى محامي سلامة أنها ستنفذ “إجراءً متفقًا عليه”، وهُو ة متفق عليها بين العميل والشركة بناءً على المعلومات التي قدمها العميل طواعية.

وجاء فِيْ الرسالة، المرفقة بالة المالية المكتملة، أنها اطلعت على كشوف الحسابات المقدمة من سلامة والخطابات الصادرة عَنّْ دوائر مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة.

تقول تلك الرسائل إنه لم يتم تحويل أي من أموال البنك إلَّى حساب المقاصة الخاص بالبنك، والذي قال سلامة إن أطرافًا ثالثة فقط – بما فِيْ ذلك البنوك المحلية والأجنبية – اعتادت دفع العمولات إلَّى فوري.

وسبق أن قال سلامة لرويترز إن المهمة الوحيدة التي قام بها فوري هِيْ تحصيل جميع العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفق التعليمات دون تحديد طبيعة تلك التعليمات.

واستناداً إلَّى تصريحات سلامة والمستندات التي قدمها، خلص التقرير إلَّى أن حسابات المقاصة تضمنت أموالاً من أطراف ثالثة وليس أموالاً من مصرف لبنان وأن حساب سلامة الشخصي لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان.

نفى سلامة باستمرار جميع التهم الموجهة إليه باعتبارها ذات دوافع سياسية، وقال فِيْ بيان فِيْ نوفمبر 2022 إنه أمر بـ “تدقيق” حساباته ردًا على ما قال إنها حملات مستمرة ضده.