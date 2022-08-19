سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 19 أغسطس 2022.. فوق 33 ألف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة 19 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 33.100 ألف ليرة للشراء و 33.150 ألف ليرة للبيع، مقابل 32.700 ألف ليرة للشراء و 32750 ألف ليرة للبيع، بحسب منصة “lirarate.org” لمراقبة تحركات الأسعار. الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية على مدار الساعة.

يكافح لبنان مع وصول البنية التحتية إلَّى نقطة الانهِيْار، التي تثقلها بالفعل سنوات من الإنفاق الجامح والفساد وتفضيل الحلول السريعة على الحلول المستدامة.

وقالت لمياء المبيض من معهد باسل فليحان للمالية والاقتصاد وهُو مركز أبحاث بوزارة المالية “نحن فِيْ حالة انهِيْار”.

فِيْ مبنى البرلمان، لا يوجد وقود لتشغيل مولد المصعد، لذلك يرسل حراس الأمن رسائل صعودًا ونزولاً بين العمال.

تم إعطاء أولئك الذين يسجلون سيارات جديدة أوراقًا مكتوبة بخط اليد بدلاً من المستندات الحكومية الرسمية بسبب نقص الورق.

يتسامح قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية مع العمل الإضافِيْ للجنود، وهُو أمر ممنوع عادة، لكنه أصبح مقبولاً بشكل غير رسمي برواتب متدنية.

انخفض متوسط ​​الراتب الشهري للموظف العام من حوالي 1000 دولار إلَّى 50 دولارًا بالكاد، مع استمرار هذا الاتجاه التنازلي، حيث تفقد الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها يومًا بعد يوم.

دفع هذا عشرات الآلاف من موظفِيْ الدولة، فِيْ الوزارات ووكالات الحكومة المحلية والمدارس والجامعات والمحاكَمْ وحتى وكالة الأنباء الحكومية، إلَّى الإضراب.

لن يحضر 350 قاضيا لبنانيا جلسات هذا الأسبوع، احتجاجا على المطالبة برفع الزيادة أيضا.

قال فِيْصل مكي، أحد مؤسسي نادي القضاة فِيْ البلاد، “تجويع القضاة”.

وقال مكي لرويترز إن وزارة العدل تعاني منذ فترة طويلة من نقص فِيْ التمويل، لذلك يشتري القضاة منذ سنوات الورق والحبر لطابعات مكاتبهم على نفقتهم الخاصة.

وأضاف “فِيْ العدلية كان الوضع صعبًا فِيْ المقام الأول، وكنت أشتري الورق والحبر للمكتب، لكنني (الآن) لا أستطيع شرائها لأنني لا أستطيع الأكل. إنها بالتأكيد فاشلة. حالة.”