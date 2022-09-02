سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 2 سبتمبر 2022.. صعود صاورخي

ارتفع سعر الدولار بشكل حاد اليوم فِيْ لبنان مقابل الجنيه خلال تعاملات صباح الجمعة 2 سبتمبر 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 34300 ليرة للشراء و 34400 ليرة للبيع، مقابل 33900 ليرة للشراء و 34 ألف ليرة للبيع، أمس.

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان أمس، أن قانون السرية المصرفِيْة لا يزال يعاني من “أوجه قصور كبيرة”، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات فِيْ خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

التقييم، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول حكومي، هُو أول تعليق من صندوق النقد الدولي على خطوات لبنان نحو تلبية قائمة مطالب التمويل التي من شأنها التخفِيْف من الانهِيْار الاقتصادي غير المسبوق فِيْ البلاد.

أعاد الرئيس اللبناني، أمس الأربعاء، إلَّى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعديل قانون السرية المصرفِيْة الذي أقره النواب قبل نحو شهر، قائلا إنه بحاجة إلَّى مزيد من التعديلات لتعزيزه.

يُنظر إلَّى إقرار البرلمان للقانون فِيْ 26 يوليو / تموز على أنه خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمساعدة فِيْ تخفِيْف الانهِيْار المالي.

لكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويًا بما يكفِيْ ليكون إجراء إصلاح حقيقيًا.

لا يرفع القانون السرية المصرفِيْة ككل ويسمح فقط لبعض الوكالات الحكومية برفعها على وجه التحديد فِيْ قضايا التحقيق الجنائي.

قال رئيس الجمهُورية العماد ميشال عون فِيْ بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، إن قانون السرية المصرفِيْة من أهم النصوص التي يجب إقرارها فِيْ هذا السياق لأنه يتناول نظام السرية المصرفِيْة.

على هذا الأساس، قال، يتطلب القانون مزيدًا من الإيضاح لضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي، بما فِيْ ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون فِيْه قابلاً للتطبيق وتعديل المؤسسات التي يمكن أن ترفع السرية.