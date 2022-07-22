سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 22 يوليو 2022.. استقرار الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال بداية التعاملات يوم الجمعة 22 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الجمعة فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عَنّْد 29750-29800 ليرة للدولار الواحد، مقارنة بنفس سعر الدولار فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب إلَّى منصة “lirarate.org” لمراقبة سعر الدولار. فِيْ لبنان.

قرار جديد من مصرف لبنان

أصدر محافظ مصرف لبنان، الأربعاء الماضي، تعميماً وسيطاً رقم 629، ينفِيْ ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية بشأن “تشجيع استخدام بطاقات الدفع الصادرة محلياً بالدولار”.

فِيْ الواقع، التعميم الجديد يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها بإصدار بطاقات الخصم أو الائتمان، ولا يؤثر فِيْ الواقع على عملاء حاملي البطاقات إلا فِيْ مادته السابعة. وشدد على ضرورة إخطار العملاء حاملي البطاقات إلكترونيًا بكشف شهري عَنّْ حسابات بطاقاتهم، ما لم يطلب العميل تزويده بنسخة ورقية من هذا البيان. وكذلك عدم فرض رسوم أو عمولات على العملاء “تتجاوز الجمارك المعتادة والمعترف بها لإتمام المدفوعات باستخدام البطاقات الصادرة محليًا بأي عملة ولعمليات التسوية”.

ببساطة، أكد مصرف لبنان أنه لن يتعرف أبدًا على البطاقات المرتبطة بالحسابات الدولارية. أكد المستشار المالي الدكتور غسان شماس من خلال “إلغاء نص المادة الأولى من نظام التسوية الإلكترونية المتعلق بالتنفِيْذ أو الدفع أو بطاقات الائتمان الصادرة فِيْ السوق اللبنانية والمستخدمة محلياً على أجهزة نقاط البيع المرفقة بالقرار الأساسي 9668 لسنة 2007”. أنه لم تعد هناك بطاقات دولارية قديمة يعود تاريخها إلَّى ما قبل 17 أكتوبر 2022.

وتمثلت النقطة الثانية والأكثر أهمية فِيْ المادة الثانية من المنشور، حيث تخلى البنك المركزي عَنّْ المقاصة الدولارية التي كان يجريها على البطاقات خلال الفترة الماضية. وأوضح شماس أن “مصرف لبنان كلف الشركات المصدرة للبطاقات مثل فِيْزا وماستر كارد … وغيرهما بإجراء مقاصة للبطاقات الدولارية الجديدة فِيْ الخارج”. وبالتالي، يصبح العميل المفوض فِيْ السوق المحلي للشركة المصدرة للبطاقة، وهُو عادة البنك الذي يضع نقاط البيع لدى التجار، مسؤولاً عَنّْ كل ما يتعلق بالدفع وتحديد الشروط التعاقدية، ولم يعد هناك أي شيء. على الإطلاق لمصرف لبنان بتسوية المدفوعات المتعلقة بالبطاقات الصادرة بالدولار الجديد.

بيروت أغلى مدينة من حيث تكلفة المعيشة

احتلت العاصمة اللبنانية بيروت مرتبة عالية جدًا فِيْ مؤشر إحصائي لأغلى المدن من حيث تكلفة المعيشة عالميًا، وتصدرت الترتيب بين المدن العربية.

يوفر مؤشر “NUMBEO” للأشهر الستة الأولى من عام 2022 معلومات عَنّْ تكلفة المعيشة ونوعية الحياة فِيْ مدن العالم، استنادًا إلَّى قواعد البيانات الضخمة التي تستمد معلوماتها من مصادر فِيْ جميع دول العالم.

تصدرت هاميلتون، عاصمة دولة برمودا الأطلسية، قائمة أغلى المدن للعيش فِيْ العالم، تليها 6 مدن سويسرية بين المركزين الثاني والسابع.

احتلت نيويورك المرتبة العاشرة، بينما احتلت سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 12.