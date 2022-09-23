سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 23 سبتمبر 2022.. الليرة ترتفع

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، الجمعة 23 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 37700 ليرة للشراء و 37800 ليرة للبيع، مقابل 37800 ليرة للشراء و 37800 ليرة للبيع، أمس.

قال صندوق النقد الدولي، أمس، فِيْ ختام زيارة فريق خبرائه إلَّى لبنان، إن تقدم السلطات اللبنانية فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي فِيْ نيسان / أبريل الماضي ما زال بطيئا للغاية.

وأضاف الصندوق فِيْ البيان أن استكَمْال الإجراءات المسبقة ضروري لمجلس إدارة الصندوق للنظر فِيْ طلب لبنان لبرنامج مالي.

اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفِيْذ قائمة من 10 إصلاحات للحصول على 3 مليارات دولار لوقف الانهِيْار المالي الذي أغرق 8 من كل 10 أشخاص فِيْ هُوة الفقر. هذا الانهِيْار المالي هُو من بين الأسوأ فِيْ العالم منذ الثورة الصناعية.

وقال الصندوق “على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة فِيْ لبنان، فإن التقدم فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل (على مستوى الخبراء) لا يزال بطيئا للغاية”.

هذا هُو التقييم العام الأول لصندوق النقد الدولي لأداء لبنان فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات، والتي تشمل قوانين ضوابط رأس المال والسرية المصرفِيْة وميزانية 2022.

ويوم الجمعة الماضي، علق مجلس النواب اللبناني المناقشات حول موازنة 2022 بعد أن تسبب انسحاب النواب فِيْ فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلَّى مزيد من التأخير فِيْ جهُود استكَمْال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفِيْف الوضع الاقتصادي. الأزمة التي تمر بها البلاد.

وغادر مجموعة من النواب بينهم نواب تم التصويت لهم فِيْ الانتخابات الأخيرة بعد تبنيهم برامج إصلاحية، ومجموعة من النواب المسيحيين وغيرهم، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضى.

وقالت حليمة الققور النائبة للمرة الأولى لرويترز إن المناقشات كانت غير دستورية وفوضوية مضيفة أن نواب آخرين يطالبون بتغيير البنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلَّى يوم الاثنين 26 سبتمبر بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين إلَّى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يعاني لبنان من انهِيْار اقتصادي منذ عام 2022، دفع أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلَّى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.