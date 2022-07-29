سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 29 يوليو 2022.. قفزة جديدة

ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 29 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 30.250 ليرة للشراء و 30.300 ليرة للبيع مقابل 29.950 ليرة للشراء و 30.050 ليرة للبيع أمس.

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أنه سيواصل السماح للمصارف بشراء الدولار من دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية آب.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات من خلال الخدمات المصرفِيْة فِيْ يناير، وأدى فِيْ البداية إلَّى ارتفاع قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، ارتفاعا من أدنى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 34 ألف جنيه.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة الليرة.

قبل أيام، أفاد بيان صادر عَنّْ نقابة موظفِيْ مصرف لبنان بأنهم سيضربون عَنّْ العمل لمدة ثلاثة أيام بسبب مداهمة القاضية غادة عون لمقر البنك فِيْ بيروت على صلة بتحقيق مع محافظ البنك رياض سلامة. .

وطالب البيان الجهات الحكومية والقضائية بالتدخل لوقف تصرفات القاضي عون التي وصفها بأنها غير لائقة وتخالف كل المبادئ القانونية حتى لا تعلن إضرابًا مفتوحًا.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن ة مالية لمصرف لبنان المركزي قال رياض سلامة محافظ البنك إنها برأته من مزاعم فساد تستند فقط إلَّى معلومات قدمها و “لا تشكل تدقيقا”.

حددت شركة سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق شروط التدقيق المالي فِيْ خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022 وموجه إلَّى مروان عيسى خوري، محامي السلامة.

بدأت شركة سمعان غلام وشركاه بإجراء التدقيق بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان بناءً على طلب سلامة، وشمل التدقيق الفترة من 2002 إلَّى 2015.

وتقول الشركة فِيْ خطاب إن الإجراءات التي تنفذها لن تشكل تدقيقاً أو ة تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. وعليه، فهُو لا يعبر عَنّْ رأي أو تأكيد.

قال بعض المراقبين والخبراء الماليين إن التفسيرات المتضاربة تلقي بظلال من الشك على مسيرة سلامة الذي شغل منصب محافظ مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود. إنه يواجه تدقيقًا متزايدًا حيث انزلقت البلاد فِيْ الانهِيْار المالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلَّى جانب عدد من التحقيقات فِيْ أوروبا ولبنان.