سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الجمعة 8 يوليو 2022.. فوق 29 ألف ليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الجمعة 8 تموز / يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 29350 ليرة للشراء و 29400 ليرة للبيع، مقابل 29200 ليرة للشراء، و 29250 ليرة للبيع، أمس.

قبل أسبوع، قال رئيس لجنة المالية والميزانية فِيْ مجلس النواب اللبناني، إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفويا تغييرات على خطة تم تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار، فِيْ خطوة قد تؤخر التقدم نحو اتفاق نهائي. مع صندوق النقد الدولي.

توصلت الحكومة اللبنانية إلَّى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي فِيْ أبريل / نيسان، مع اتفاق كامل مشروط بالموافقة على شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفِيْة وقيود رأس المال.

تبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة للتعافِيْ المالي فِيْ 20 مايو / أيار حددت كَيْفَِيْة معالجة الفجوة التي تزيد عَنّْ 70 مليار دولار فِيْ القطاع المالي فِيْ قلب الأزمة اللبنانية.

وضعت الخطة عبء الخسائر على عاتق البنوك التجارية والبنك المركزي وكذلك على المودعين، لكنها لم تعتمد صندوقًا مقترحًا سابقًا لأصول أو موارد الدولة لسد الفجوة.

لكن إبراهِيْم كنعان، رئيس لجنة المالية والميزانية فِيْ مجلس النواب، قال إن ميقاتي اقترح شفويا الأسبوع الماضي تغييرات “خطيرة للغاية” على تلك الخطة خلال اجتماع مع اللجنة.

وقال كنعان لرويترز فِيْ مقابلة “أبلغنا رئيس الوزراء أنه تم تغييره بطريقة تؤدي إلَّى إنشاء صندوق للتعافِيْ المالي يعوض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم كاملة أو جزئية.”

وأضاف “تستمر الحكومة أحيانًا فِيْ إرسال التغييرات والتعديلات. من المهم جدًا طي هذه الصفحة والذهاب إلَّى شيء محدد وإنجاز هذا العمل”.

وقال إن الصندوق كَمْا هُو مقترح سيتم تمويله من بين مصادر أخرى من فائض الميزانية، مضيفا “لم يكن لدينا فائض على الإطلاق منذ عقود”.

ولم يرد مكتب ميقاتي على الفور على طلب للتعليق.

البنوك التجارية اللبنانية هِيْ المدافع الرئيسي عَنّْ الصندوق الذي يحشد الأصول الحكومية أو الإيرادات الأخرى لسد الفجوة.

أعرب نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، مهندس اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، عَنّْ معارضة شديدة لمثل هذا الاقتراح ومسودة اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلَّى تقييد اللجوء إلَّى الموارد العامة.

وبشأن الشروط المسبقة الأخرى لصندوق النقد الدولي، قال كنعان إن اللجنة أنهت “90 بالمائة” من موازنة 2022، لكنها تتطلب ة الحكومة لسعر الصرف الذي تستخدمه لأن الأرقام الحالية “قد تؤدي إلَّى عجز كاذب وإيرادات كاذبة”.

وأضاف أن الإيرادات الحقيقية قد تكون نصف أو ربما ثلث الرقم المعلن حاليا.