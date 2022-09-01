سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 1 سبتمبر 2022.. قفزة كبيرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الخميس 1 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 33900 ليرة للشراء و 34 ألف ليرة للبيع مقابل 32100 ليرة للشراء و 32200 ليرة للبيع أمس.

أعاد الرئيس اللبناني، أمس الأربعاء، إلَّى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعديل قانون السرية المصرفِيْة الذي كان النواب قد وافق عليه قبل نحو شهر، معتبرا أنه يحتاج إلَّى مزيد من التعديلات لتقويته.

يُنظر إلَّى إقرار البرلمان للقانون فِيْ 26 يوليو / تموز على أنه خطوة أولى متواضعة نحو الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمساعدة فِيْ تخفِيْف الانهِيْار المالي.

لكن القانون الذي تمت الموافقة عليه كان نسخة مخففة من الاقتراح الأصلي، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويًا بما يكفِيْ ليكون إجراء إصلاح حقيقيًا.

لا يرفع القانون السرية المصرفِيْة ككل ويسمح فقط لبعض الوكالات الحكومية برفعها على وجه التحديد فِيْ قضايا التحقيق الجنائي.

قال رئيس الجمهُورية العماد ميشال عون فِيْ بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، إن قانون السرية المصرفِيْة من أهم النصوص التي يجب إقرارها فِيْ هذا السياق لأنه يتناول نظام السرية المصرفِيْة.

على هذا الأساس، قال، يتطلب القانون مزيدًا من الإيضاح لضمان تطبيقه الصحيح والتلقائي، بما فِيْ ذلك تحديد الإطار الزمني الذي سيكون فِيْه قابلاً للتطبيق وتعديل المؤسسات التي يمكن أن ترفع السرية.

وبحسب صحيفة “لبنان 24″، حذر خبراء اقتصاديون من احتمال تهريب الدولارات إلَّى خارج لبنان، إذ قد يقوم بعض كبار التجار بشراء الدولارات التي يؤمنها لهم مصرف لبنان بحجة “الاستيراد”، بشرط أن يرسلوها بعد ذلك. فِيْ الخارج للاستقرار فِيْ مصارف غير لبنانية. .

واعتبر بعض الخبراء أن هذه الطريقة تضمن تهريب الأموال ضمن الأطر القانونية، معتبرين أن قانون “مراقبة رأس المال” يجب أن يأخذ علما بهذه الأمور حتى لا يتم استنزاف الدولارات فِيْ لبنان بإخراجها من البلاد بحجة الاستيراد. البضائع والبضائع.