سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 14 يوليو 2022.. تراجع حاد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان، صباح الخميس 14 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 29.250 ليرة للشراء و 29.300 ليرة للبيع، مقابل 29.350 ليرة للشراء و 29.400 ليرة للبيع، أمس.

عودة القمح

قال نقيب المطاحن اللبناني، أحمد حطيط، أمس، إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن قمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، فِيْ خطوة قد تخفف مؤقتًا من مشكلة نقص القمح فِيْ البلاد.

وأضاف أن السفن تبحر من مينائي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب فِيْ أوكرانيا وموانئ روستوف أون دون الروسية والقوقاز.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة البضائع السائبة، الحاجة زينب، كانت فِيْ ميناء إسماعيل فِيْ 8 تموز / يوليو، وتم تحديد وجهتها على أنها بيروت.

يمكن أن تساعد الشحنات فِيْ التخفِيْف من نقص القمح الذي ترك بعض المتاجر الكبرى بدون خبز فِيْ الأيام الأخيرة.

الانهِيْار المالي

وانتشر هذا النقص خلال الانهِيْار المالي فِيْ لبنان قبل ثلاث سنوات، فِيْ وقت تواجه فِيْه الدولة اللبنانية صعوبات فِيْ دعم واردات القمح فِيْ ظل ضائقة مالية.

استورد لبنان نحو 754 ألف طن قمح خلال عام 2022، بحسب إحصاءات الجمارك، بمتوسط ​​استهلاك حوالي 60 ألف طن قمح شهريًا.

ولم يرد وزير الاقتصاد اللبناني على طلبات للتعليق.

قالت السفارة الأوكرانية فِيْ لبنان لرويترز يوم الجمعة الماضي إن أوكرانيا ستستأنف تصدير القمح إلَّى لبنان عبر RENNY.

وقالت السفارة فِيْ بيان “طلبنا من وزارة الزراعة فِيْ كييف إعطاء لبنان الأولوية كوجهة لهذا القمح. قلنا (لبنان صديقنا) لذا أعطونا الضوء الأخضر”.

وأضافت أن شحنة واحدة يجري نقلها بالفعل بناء على اتفاق تجاري بين مستورد لبناني ومصدر أوكراني، وأن شحنات أخرى متوقعة.

وأشارت السفارة إلَّى أن وزارة الخارجية اللبنانية فقط فِيْ المنطقة استنكرت الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

اعتاد لبنان استيراد حوالي 60٪ من قمحه من أوكرانيا، لكن هذه الشحنات تعطلت بسبب الُغُزو الروسي والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت أوكرانيا تصدر عبرها من قبل.