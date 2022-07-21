سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 21 يوليو 2022.. سقوط الليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال بداية التعاملات الخميس 21 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الخميس فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليرتفع إلَّى 29750-29800 ليرة للدولار مقابل 29650 و 29750 ليرة للدولار فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب إلَّى منصة “lirarate.org” لمراقبة سعر الدولار فِيْ لبنان.

قرار جديد من مصرف لبنان

أصدر محافظ مصرف لبنان، صباح الأربعاء، تعميما وسيطا رقم 629، ينفِيْ ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية بشأن “تشجيع استخدام بطاقات الدفع الدولارية الجديدة الصادرة محليا”.

فِيْ الواقع، التعميم الجديد يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها بإصدار بطاقات الخصم أو الائتمان، ولا يؤثر فِيْ الواقع على عملاء حاملي البطاقات إلا فِيْ مادته السابعة. وشدد على ضرورة إخطار العملاء حاملي البطاقات إلكترونيًا بكشف شهري عَنّْ حسابات بطاقاتهم، ما لم يطلب العميل تزويده بنسخة ورقية من هذا البيان. وكذلك عدم فرض رسوم أو عمولات على العملاء “تتجاوز الجمارك المعتادة والمعترف بها لإتمام المدفوعات باستخدام البطاقات الصادرة محليًا بأي عملة ولعمليات التسوية”.

ببساطة، أكد مصرف لبنان أنه لن يتعرف أبدًا على البطاقات المرتبطة بالحسابات الدولارية. أكد المستشار المالي الدكتور غسان شماس من خلال “إلغاء نص المادة الأولى من نظام التسوية الإلكترونية المتعلق بالتنفِيْذ أو الدفع أو بطاقات الائتمان الصادرة فِيْ السوق اللبنانية والمستخدمة محلياً على أجهزة نقاط البيع المرفقة بالقرار الأساسي 9668 لسنة 2007”. أنه لم تعد هناك بطاقات دولارية قديمة يعود تاريخها إلَّى ما قبل 17 أكتوبر 2022.

وتمثلت النقطة الثانية والأكثر أهمية فِيْ المادة الثانية من المنشور، حيث تخلى البنك المركزي عَنّْ المقاصة الدولارية التي كان يجريها على البطاقات خلال الفترة الماضية. وأوضح شماس أن “مصرف لبنان كلف الشركات المصدرة للبطاقات مثل فِيْزا وماستر كارد … وغيرهما بإجراء مقاصة للبطاقات الدولارية الجديدة فِيْ الخارج”. وبالتالي، يصبح العميل المفوض فِيْ السوق المحلي للشركة المصدرة للبطاقة، وهُو عادة البنك الذي يضع نقاط البيع لدى التجار، مسؤولاً عَنّْ كل ما يتعلق بالدفع وتحديد الشروط التعاقدية، ولم يعد هناك أي شيء. على الإطلاق لمصرف لبنان بتسوية المدفوعات المتعلقة بالبطاقات الصادرة بالدولار الجديد.

الضربة القادمة

أفاد بيان صادر عَنّْ نقابة موظفِيْ مصرف لبنان بأنهم سيضربون لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء، بسبب مداهمة القاضية غادة عون لمقر البنك فِيْ بيروت، على صلة بتحقيق مع محافظ البنك رياض سلامة. .

وطالب البيان الجهات الحكومية والقضائية بالتدخل لوقف تصرفات القاضي عون التي وصفها بأنها غير لائقة وتخالف كل المبادئ القانونية حتى لا تعلن إضرابًا مفتوحًا.

داهمت قوة من أمن الدولة اللبنانية البنك المركزي فِيْ محاولة لاعتقال المحافظ رياض سلامة.

توجهت قوة من أمن الدولة إلَّى مصرف لبنان لتنفِيْذ مداهمة بحثا عَنّْ المحافظ رياض سلامة، بعد ورود معلومات عَنّْ تواجده داخل البنك، تنفِيْذا لأمر الإحضار الصادر بحقه، بدعوى التزوير والتلاعب بالمال العام. ومع ذلك، لم تدخل حرم البنك حتى الآن لأنها لم تحصل على إذن قضائي.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن ة مالية لمصرف لبنان المركزي قال رياض سلامة محافظ البنك إنها برأته من مزاعم فساد تستند فقط إلَّى معلومات قدمها و “لا تشكل تدقيقا”.

حددت شركة سمعان غلام وشركاه للمحاسبة والتدقيق، فِيْ خطاب بتاريخ 9 سبتمبر 2022، موجه إلَّى مروان عيسى خوري، محامي السلامة، شروط التدقيق المالي.

يخضع سلامة للتحقيق فِيْ لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشبهة اختلاس وغسيل أموال. يعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس حوالي 330 مليون دولار من أموال البنك بين عامي 2002 و 2015 من خلال عقد وقعه مع شركة فوري أسوشيتس، وهِيْ شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجاء سلامة.

بيروت أغلى مدينة من حيث تكلفة المعيشة

احتلت العاصمة اللبنانية بيروت مرتبة عالية جدًا فِيْ مؤشر إحصائي لأغلى المدن من حيث تكلفة المعيشة عالميًا، وتصدرت الترتيب بين المدن العربية.

يوفر مؤشر “NUMBEO” للأشهر الستة الأولى من عام 2022 معلومات عَنّْ تكلفة المعيشة ونوعية الحياة فِيْ مدن العالم، استنادًا إلَّى قواعد البيانات الضخمة التي تستمد معلوماتها من مصادر فِيْ جميع دول العالم.

تصدرت هاميلتون، عاصمة دولة برمودا الأطلسية، قائمة أغلى المدن للعيش فِيْ العالم، تليها 6 مدن سويسرية بين المركزين الثاني والسابع.

احتلت نيويورك المرتبة العاشرة، بينما احتلت سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة المرتبة 12.