سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 25 أغسطس 2022.. ارتفاع محدود

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الخميس 25 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فارتفع إلَّى 34 ألفاً – 34100 ليرة لكل دولار، بحسب منصة “lebanon24” لمراقبة تحركات سعر الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية حولها. ساعة حائط.

أغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس الأربعاء، مسجلاً سعراً يتراوح بين 34 ألفاً و 34 ألفاً و 50 ليرة للدولار الأميركي، بعد أن سجل بعد الظهر سعراً يتراوح بين 33950 – 34050 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن مصرف لبنان فِيْ بيان، أن حجم التداول على منصة الصيرفة، يوم الأربعاء 24 آب 2022، بلغ 26 مليون دولار، بسعر 27200 ليرة للدولار الواحد، بحسب أسعار صرف العمليات المنفذة. من قبل البنوك ومؤسسات الصرف على المنصة. ”

أزمة البنزين فِيْ لبنان

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة “رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تقوم بتوصيل الوقود للمحطات ونطالب بإصدار جدول التسعير مبكرا”.

وأضاف أبو شقرة فِيْ تصريحات صحفِيْة “لن نسكت، وهناك وجع فِيْ المحطات والموزعين، وفِيْ الوقت الحالي لا توجد أزمة بنزين، ولكن يوجد نقص، ونعمل على حل المشكلة، ووزارة الطاقة يجب ان تتدخل للعلاج ونحن جميعا فِيْ خندق واحد “بحسب MTV. .

توصل صندوق النقد الدولي إلَّى اتفاق مبدئي مع لبنان بشأن خطة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

فِيْ بيان صحفِيْ، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلَّى اتفاق على مستوى الموظفِيْن بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهِيْل فترة تمويل مدتها أربع سنوات.

وبحسب البيان، صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلَّى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكَمْة والشفافِيْة وإزالة العقبات أمام نمو الوظائف وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

يمر لبنان بأزمات اقتصادية ومالية ومعيشية للعام الثالث على التوالي، ويستمر سعر صرف الليرة اللبنانية فِيْ الانهِيْار ومعه انهِيْار القوة الشرائية للشعب اللبناني، وبالتالي معدل الفقر والمدقع. يزداد الفقر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلَّى تراجع الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين كالكهرباء والمياه، مصحوبًا بارتفاع أسعار المحروقات. واسعار جميع البضائع.

يشار الى ان اموال اللبنانيين محتجزة فِيْ البنوك ورواتبهم فقدت اكثر من 90٪ من قيمتها ولكن الجانب المشرق ان قطاع السياحة فِيْ لبنان شهد نوعا من الازدهار بعد وصول نحو 1.5 مليون زائر الى لبنان. من المغتربين والسياح ومعظمهم من العراق ومصر والأردن. المساهمة فِيْ إدخال قرابة أربعة مليارات دولار من العملة الصعبة إلَّى لبنان.

للخروج من هذه الأزمات، أعدت الحكومة اللبنانية خطة إنعاش تتضمن العديد من الإصلاحات، مثل الإجراءات المسبقة التي فرضها صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق بينها وبين الدولة، ومن أهم هذه الإجراءات قانون مراقبة رأس المال، وتعديل قانون السرية المصرفِيْة الذي أقره البرلمان مؤخراً، وإعادة هِيْكلة قطاع البنوك، وإقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف.