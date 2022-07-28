سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 28 يوليو 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 28 تموز / يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

شهد سعر الدولار فِيْ لبنان اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حركة صعودية طفِيْفة، حيث تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين 29950 – 30050 ليرة للدولار الواحد.

أغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية، مساء أمس الأربعاء، بسعر يتراوح بين 29950 – 30000 ليرة للدولار، بعد أن سجل الدولار سعراً تراوحت بعد الظهر بين 29775 – 29825 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” 51 مليون دولار، بسعر صرف 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

طلب على اليورو!

تراجع سعر صرف اليورو مؤخرًا، ما دفع الكثير من اللبنانيين إلَّى التسرع فِيْ شراء هذه العملة، فِيْ انتظار ارتفاعها مرة أخرى، وبالتالي تحقيق أرباح منها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة، إن “الاقتصاد الأوروبي يعاني حاليا نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، فِيْ حين أن وضع الاقتصاد الأمريكي أفضل”، بحسب موقع “لبنان 24”.

وتابع “مع تراجع سعر صرف اليورو، من الطبيعي أن يندفع الناس للشراء على أساس أنه مع انتهاء الحرب سترتفع مرة أخرى، وبالتالي سيحققون أرباحًا”.

وأضاف “أنا شخصياً أؤمن بالدولار كعملة دولية ولا أحب المضاربة وبالتأكيد الاقتصاد الأمريكي فِيْ وضع ومستقبل أفضل”.

ونصح اللبنانيين بـ «الاحتفاظ بالدولار الذي فِيْ حوزتهم، لأن العملة الخضراء تعتبر الأقوى على المديين القصير والطويل».