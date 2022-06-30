سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 30 يونيو 2022.. الليرة تربح

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس، 30 حزيران / يونيو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) تراجعا طفِيْفا صباح اليوم، وافتتح السوق بسعر 28100 جنيه للشراء و 28200 جنيه للبيع مقابل الدولار.

أقفلت سوق الصرف اللبنانية، أمس، على سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عَنّْد مستوى بين 28150 و 28250 ليرة للدولار.

وأعلن مصرف لبنان فِيْ بيان، أن حجم التداول على منصة الصيرفة بلغ يوم الأربعاء 46.5 مليون دولار، بمعدل 25200 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة. على المنصة. ”

اسعار البنزين فِيْ لبنان اليوم

تراجعت أسعار المحروقات فِيْ لبنان اليوم الخميس 30 حزيران 2022، وانخفض سعر بنزين 95 أوكتان بنحو 3 آلاف ليرة ليصل إلَّى 676 ألف ليرة، وانخفض سعر بنزين 98 أوكتان فِيْ لبنان بنحو 3 آلاف ليرة، ليسجل 687 الف ليرة وانخفض سعر المازوت ب 22 الف. لينخفض ​​الجنيه إلَّى 747 ألف جنيه.

هل ينقذ الموسم السياحي لبنان

ويتوقع لبنان الغارق فِيْ انهِيْار اقتصادي غير مسبوق، موسمًا سياحيًا واعدًا خلال فصل الصيف، يتمثل بتدفق مليون شخص معظمهم من المغتربين اللبنانيين، ودخول أكثر من 3 مليارات دولار إليه، بحسب ما أفاد. وقال وزير السياحة وليد نصار لوكالة فرانس برس.

وقال نصار “الصيف واعد، حيث نتوقع وصول مليون شخص، 75٪ منهم لبنانيون (وافدون) و 25٪ أجانب، بالأساس من مصر والأردن والعراق ثم دول الخليج”.

شهد لبنان، الذي يعتمد اقتصاده أساسًا على الخدمات والسياحة، انهِيْارًا اقتصاديًا غير مسبوق منذ عام 2022 يصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، حيث فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها. مقابل الدولار، وأصبح 80٪ من سكانها تحت خط الفقر، وتفاقمت موجة الهجرة خاصة بين الشباب.

إضافة إلَّى الأزمة الاقتصادية، تراجع الموسم السياحي بشكل كبير خلال الصيفِيْن الماضيين مع تفشي فِيْروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت فِيْ آب 2022، مما أسفر عَنّْ مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

وأوضح نصار أن قطاع السياحة “الذي يشغل جميع القطاعات” دخل لبنان فِيْ عامي 2017 و 2022 أي قبل الأزمة “نحو 10 مليارات دولار سنويا”.

وأضاف “نتوقع دخول هذا العام ما بين ثلاثة وثلاثة مليارات ونصف المليارات دولار”، مشيرا إلَّى أن الأموال ستدخل على الأرجح نقدا بسبب أزمة القطاع المصرفِيْ “المشلول”.

وتشهد البلاد أزمة سيولة مع قيام البنوك بفرض قيود صارمة على العمليات النقدية بالدولار ووضع حدود للسحب حتى من حسابات المودعين بالليرة اللبنانية.

منذ بداية الانهِيْار الاقتصادي، أغلقت مئات المؤسسات السياحية، بما فِيْ ذلك الفنادق والمطاعم والمقاهِيْ، أبوابها، ورفعت أخرى أسعارها بشكل كبير لتتناسب مع سعر صرف الليرة فِيْ السوق السوداء.

وقال نصار “الأسعار بشكل عام وأسعار الخدمات السياحية بشكل خاص أصبحت تنافسية، خاصة عَنّْد مقارنتها بتركيا أو اليونان أو قبرص أو الدول العربية”.

وسمحت وزارة السياحة للمنشآت السياحية بتحديد أسعارها بالدولار مباشرة “للسماح للمغتربين بمقارنة الأسعار”.

ولتشجيع الموسم السياحي هذا العام، أطلقت وزارة السياحة حملات إعلانية ضخمة، كَمْا تسعى لتنظيم مهرجانات اشتهر بها لبنان قبل أزمته الاقتصادية.

وقال نصار، إن “البلاد لديها كل المقومات السياحية، وهِيْ بحاجة إلَّى استقرار أمني وسياسي”، مشيرا إلَّى أن “الأمن مستقر، وكل القوى السياسية متيقنة ومدركة أن هذا الموسم يجب أن يمر بشكل جيد”.

نصار يشغل منصبه فِيْ حكومة تصريف الأعمال. تبدأ الخميس مشاورات الرئيس ميشال عون مع النواب لترشيح رئيس وزراء جديد. وبسبب عدم وجود أغلبية واضحة فِيْ البرلمان بعد الانتخابات النيابية التي جرت فِيْ مايو، يخشى البعض صعوبات فِيْ تشكيل الحكومة وشلل سياسي فِيْ البلاد.