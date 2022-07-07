سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 7 يوليو 2022.. مسلسل هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الخميس 7 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الخميس فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 29.200 ألف ليرة للشراء، و 29.250 ألف ليرة للبيع.

تراوح سعر الدولار فِيْ بعض مناطق لبنان فِيْ ختام تعاملات أمس بين 29225 – 29275 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” للصرافة لهذا اليوم 42 مليون دولار، بسعر 25400 ليرة للدولار الواحد، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تجريها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب مصرف لبنان المركزي كافة المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع على منصة “الصيرة”، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

أزمة الكهرباء تضرب لبنان

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عَنّْ توقف مشغل مختبري الزهراني ودير عمار عَنّْ مزاولة عمله، بسبب عدم استلامه مستحقاته بالعملة الصعبة (الدولار الجديد)، بحسب قرارات مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 04. / 14/2022 ورقم 171 بتاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الخصوص، سيتوقف مصنع الزهراني، الذي يعتبر حاليا المحطة الحرارية الوحيدة المنتجة للطاقة الكهربائية على الشبكة، عَنّْ انتاج الطاقة عَنّْد الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم. الأربعاء 06/07/2022،

وفِيْ خطوة سريعة، أعلنت شركة كهرباء لبنان، بعد مساء الثلاثاء، إخطار مصرف لبنان بشكل غير رسمي بأنها دفعت مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة ( Fresh Dollar)، الذي كانت المؤسسة قد أرسلته إليه مسبقًا، ووافقت عليه وزارة نتيجة لذلك، طلبت المؤسسة على الفور من المشغل إعادة مصنع الزهراني إلَّى الخدمة وفقًا لخطة الإنتاج المعدة مسبقًا، بالترتيب للحفاظ على استدامة إنتاج الطاقة عَنّْد الحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الاستمرار فِيْ تغذية المرافق الحيوية الأساسية فِيْ الدولة (المطار، الميناء، مضخات المياه، الصرف الصحي، المرافق الأساسية فِيْ البلد…).

خطة الإصلاح الاقتصادي فِيْ لبنان

توصلت الحكومة اللبنانية إلَّى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي فِيْ أبريل / نيسان، مع اتفاق كامل مشروط بالموافقة على شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفِيْة وقيود رأس المال.

تبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة للتعافِيْ المالي فِيْ 20 مايو / أيار حددت كَيْفَِيْة سد الفجوة التي تزيد عَنّْ 70 مليار دولار فِيْ القطاع المالي، الذي يقع فِيْ قلب الأزمة اللبنانية.

وضعت الخطة عبء الخسائر على عاتق البنوك التجارية والبنك المركزي وكذلك على المودعين، لكنها لم تعتمد صندوقًا مقترحًا سابقًا لأصول أو موارد الدولة لسد الفجوة.